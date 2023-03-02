Первый фаворит вылетит из Кубка России в Петербурге. «Зенит» — «Динамо» и другие итоги жеребьевки
Скоро начнется самая интересная часть турнира.
Скоро начнется самая интересная часть турнира.
Люди делятся на два типа. Одни любят национальные кубковые турниры за то, что маленькие клубы могут пройти далеко и даже завоевать трофей. Другие — за столкновения грандов без права на ошибку в играх плей-офф. В Кубке Англии в этом сезоне радуются первые — там до четвертьфинала добрались сразу четыре команды не из АПЛ. А у FONBET Кубка России совершенно другая изюминка: сейчас это турнир для топов.
Из 12 оставшихся в борьбе за трофей команд только «Акрон» не представляет элитный дивизион. Семь из восьми клубов верхней половины текущей таблицы РПЛ до сих пор в игре. Сенсационного здесь ничего нет: формат двойного вылета и не самая широкая квота для клубов низших лиг подразумевали подобный исход. Но это же и хорошо!
Уже в четвертьфинале Пути РПЛ мы восхищались двумя противостояниями с громкими вывесками: ЦСКА — «Краснодар» и «Спартак» — «Локомотив». Матчи получились зрелищными и обсуждаемыми, но проигравшие лишь потеряли одну из двух жизней.
Жеребьевка полуфиналов Пути РПЛ решила пока не сводить друг с другом ЦСКА и «Спартак», зато в Пути регионов мы получили битву «Зенита» и «Динамо». И это даже круче, потому что в данной паре впервые в этом сезоне вылетит полноценный фаворит, причем так рано — за четыре шага до суперфинала.
Вообще жребий во многом парадоксальный. Путь регионов априори казался легчайшей дорогой к «Лужникам», несмотря на отсутствие в нем права на ошибку. И если матч с ульяновской «Волгой» для «Зенита» прошел относительно просто, то уже накануне жеребьевки второго раунда стало ясно, что соперник сине-бело-голубых будет намного тяжелее. «Ростов», «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» с мотивированным Дзюбой — как тут можно выбирать?
Для бело-голубых, конечно, диапазон потенциальных оппонентов был шире — они наверняка предпочли бы «Акрон» «Зениту», но придется ехать в Санкт-Петербург и играть только на победу. А на Неве «Динамо» не выигрывало целых девять лет — с того самого дня, когда болельщик «Зенита» по прозвищу Гулливер ударил Владимира Граната. Тогда матч был прекращен при счете 4:2 в пользу москвичей, а в итоге хозяевам засчитали поражение 0:3.
Матчи «Зенита» и «Динамо» более чем принципиальны. Болельщики обеих команд терпеть не могут друг друга, поэтому вокруг игр постоянно громко и шумно. В Кубке России все еще не нужен паспорт болельщика, так что этот матч наверняка вызовет повышенный интерес.
Трофей нужен обоим: «Зенит» нацелен на золотой дубль, а «Динамо» не выигрывало крупные титулы 28 лет и сверхмотивировано после обидного поражения в прошлогоднем финале. Но уже через две недели кто-то из фаворитов сойдет с дистанции.
Гоша Чернов