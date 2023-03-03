КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тыс. рублей за инцидент с брошенным бананом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать ульяновскую «Волгу» на 500 тыс. рублей за инцидент с брошенным бананом во время матча Фонбет — Кубка России против петербургского «Зенита». Об этом ТАСС в пятницу сообщил пресс-атташе «Волги» Олег Савинов.

«Штраф 500 тыс. рублей и один матч кубка без зрителей условно», — сказал Савинов.

«Зенит» 25 февраля в Ульяновске обыграл «Волгу» (3:0) в Кубке России. На первой компенсированной ко второму тайму минуте в момент замены бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела в сторону игрока бросили банан.