«Спартак» оштрафовали на 120 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский «Спартак» на 120 тыс. рублей за скандирование его болельщиками оскорбительных выражений в адрес нападающего столичного «Локомотива» Артема Дзюбы в матчах Фонбет — Кубка России. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Болельщики “Локомотива” скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Условное закрытие сектора 3 Южной трибуны на один матч, испытательный срок — до 31 декабря 2023 года. “Спартак” оштрафован за скандирования болельщиков на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц, комментируя решение комитета по итогам первой встречи.

«Спартак» 22 февраля на выезде (1:0) и 27 февраля дома (4:2) обыграл «Локомотив» в матчах ¼ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Во время обеих встреч болельщики «Спартака» скандировали ненормативные выражения в адрес воспитанника красно-белых и новичка «Локомотива» Дзюбы.

«На матче в Тушине зрители также скандировали ненормативную лексику. В данном случае “Спартак” оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторения будут применены более строгие санкции», — добавил Григорьянц.