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15:46 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» оштрафовали на 120 тыс. рублей за оскорбление Дзюбы болельщиками

В случае повторения нарушения к столичному клубу будут применены более строгие санкции, рассказал Артур Григорьянц.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский «Спартак» на 120 тыс. рублей за скандирование его болельщиками оскорбительных выражений в адрес нападающего столичного «Локомотива» Артема Дзюбы в матчах Фонбет — Кубка России. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Болельщики “Локомотива” скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 80 тыс. рублей. Условное закрытие сектора 3 Южной трибуны на один матч, испытательный срок — до 31 декабря 2023 года. “Спартак” оштрафован за скандирования болельщиков на 50 тыс. рублей», — сказал Григорьянц, комментируя решение комитета по итогам первой встречи.

«Спартак» 22 февраля на выезде (1:0) и 27 февраля дома (4:2) обыграл «Локомотив» в матчах ¼ финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России. Во время обеих встреч болельщики «Спартака» скандировали ненормативные выражения в адрес воспитанника красно-белых и новичка «Локомотива» Дзюбы.

«На матче в Тушине зрители также скандировали ненормативную лексику. В данном случае “Спартак” оштрафован на 70 тыс. рублей и предупрежден, что в случае повторения будут применены более строгие санкции», — добавил Григорьянц.

Также комитет вынес решение в отношении полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева по итогам матча первого этапа «пути регионов» против «Уфы» (2:1). «За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать футболиста “Ахмата” Лечи Садулаева на два матча, один из которых — реальная санкция, один — условно. Штраф — 50 тыс. рублей. Испытательный срок — до 31 декабря 2023 года», — сказал глава комитета.

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4:2
Первый тайм: 0:0
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