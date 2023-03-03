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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Опубликовано расписание матчей Кубка России по футболу

Пресс-служба Фонбет Кубка России по футболу в своём телеграм-канале опубликовала расписание матчей предстоящей стадии турнира.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Путь РПЛ, плей-офф (время московское)

  • 14 марта, 20:00: «Спартак» — «Урал»
  • 15 марта, 17:30: «Крылья Советов» — ЦСКА

Ответные встречи состоятся 4—6 апреля.

Путь регионов, плей-офф (время московское)

  • 14 марта, 17:30: «Акрон» — «Локомотив»
  • 15 марта, 15:00: «Ахмат» — «Краснодар»
  • 15 марта, 20:00: «Зенит» — «Динамо»
  • 16 марта, 18:00: «Пари НН» — «Ростов»

Финал Фонбет Кубка России по футболу пройдёт 11 июня 2023 года на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем турнира является «Спартак», обыгравший в финале «Динамо». Самым титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» с девятью победами.

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