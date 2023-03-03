Опубликовано расписание матчей Кубка России по футболу
Пресс-служба Фонбет Кубка России по футболу в своём телеграм-канале опубликовала расписание матчей предстоящей стадии турнира.
Кубок России: результаты и календарь
Пресс-служба Фонбет Кубка России по футболу в своём телеграм-канале опубликовала расписание матчей предстоящей стадии турнира.
Путь РПЛ, плей-офф (время московское)
Ответные встречи состоятся
Путь регионов, плей-офф (время московское)
Финал Фонбет Кубка России по футболу пройдёт 11 июня 2023 года на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем турнира является «Спартак», обыгравший в финале «Динамо». Самым титулованным клубом в Кубке России является «Локомотив» с девятью победами.