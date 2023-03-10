Бросивший посторонний предмет на футбольном матче «Волга» — «Зенит» в Ульяновске задержан

УЛЬЯНОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали болельщика, бросившего на поле посторонний предмет во время проведения матча Фонбет — Кубка России по футболу между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Труд» в Ульяновске 25 февраля. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Управления МВД России по региону.