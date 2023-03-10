Бросивший посторонний предмет на футбольном матче «Волга» — «Зенит» в Ульяновске задержан
В конце игры Кубка России в сторону бразильского полузащитника петербургского клуба Вендела бросили банан.
В конце игры Кубка России в сторону бразильского полузащитника петербургского клуба Вендела бросили банан.
УЛЬЯНОВСК, 10 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали болельщика, бросившего на поле посторонний предмет во время проведения матча Фонбет — Кубка России по футболу между командами «Волга» (Ульяновск) и «Зенит» (Санкт-Петербург) на стадионе «Труд» в Ульяновске 25 февраля. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Управления МВД России по региону.
«Ульяновские полицейские задержали гражданина, бросившего посторонний предмет при проведении футбольного матча», — отмечается в сообщении.
Сотрудники полиции установили личность нарушителя. Им оказался житель Ульяновска 2004 года рождения.
В отношении болельщика составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Он будет направлен в суд для рассмотрения по существу.
«Зенит» на выезде 25 февраля обыграл «Волгу» со счетом 3:0.
Ранее сообщалось, что на первой компенсированной ко второму тайму минуте в момент замены полузащитника гостей Вендела в сторону бразильца бросили банан.