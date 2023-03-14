Стадия полуфинала «плей-офф пути РПЛ» Кубка России стартует матчем «Спартак» — «Урал»

Первый матч ½ финала «плей-офф пути РПЛ» между «Спартаком» и «Уралом» пройдет на «Открытие Банк — Арене» и начнется в 20:00 мск. Ответная игра между командами состоится в период с 4 по 6 апреля. На стадии ¼ финала «Спартак» по итогам двух матчей прошел «Локомотив» (1:0, 4:2), «Урал» оказался сильнее «Ростова» (1:1, 2:1). До этого «Спартак» стал победителем группы B, в которой также выступали самарские «Крылья Советов», петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». «Урал» выиграл квартет D, в котором играли ЦСКА, «Торпедо» и «Сочи».

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 14.03.2023, 20:00 Спартак - Урал -

После возобновления сезона «Спартак» и «Урал» провели матч в 18-м туре Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча в Москве завершилась со счетом 2:2. Матч первой части чемпионата России между командами завершился гостевой победой красно-белых со счетом 2:0. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 19 играх, «Урал» с 25 очками располагается на десятой позиции.

В составе «Спартака» не сыграют вратарь Александр Селихов и нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон, которые продолжают отбывать дисквалификацию. 27 ноября в матче шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» на выезде уступил петербургскому «Зениту» (0:0, 2:4 по пенальти). Основное время игры завершилось массовой дракой. Главный арбитр встречи Владимир Москалев показал красные карточки футболистам «Зенита» Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому, а также Соболеву, Селихову и Николсону. 1 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать удаленных в матче игроков на шесть встреч кубка страны.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 14.03.2023, 17:30 Акрон - Локомотив -

«Акрон» примет на своем поле «Локомотив» в матче второго этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов», встреча начнется в 17:30 мск. «Акрон» начал выступление в «пути регионов» Кубка России с четвертого раунда, на этом этапе команда прошла «Торпедо-Владимир» (1:0), в пятом раунде одолела домодедовский «Пересвет» (5:0), в шестом — владикавказскую «Аланию» (1:0). На первом этапе ¼ финала «плей-офф пути регионов» «Акрон» прошел московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» занял второе место в группе А «пути РПЛ», в которой также выступали «Краснодар», «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». В ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» команда в двух матчах уступила «Спартаку».

15 марта самарские «Крылья Советов» дома сыграют с ЦСКА в первом матче ½ финала «плей-офф пути РПЛ». Также в этот день состоятся игры второго этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов» «Зенит» — «Динамо», «Ахмат» — «Краснодар». 16 марта «Пари НН» дома сыграет с «Ростовом».

О формате Кубка России

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играют с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.