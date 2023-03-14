«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Акрону» в FONBET Кубке России

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Счет в матче на 14-й минуте открыл игрок «Акрона» Сергей Макаров. В составе железнодорожников на 75-й минуте отличился Франсуа Камано.

После окончания основного времени по регламенту турнира команды провели серию послематчевых пенальти. В ней сильнее оказались хозяева — 7:6. Решающий пенальти забил Джамалдин Ходжаниязов. У «Локо» промахнулся Иван Кузьмичев.