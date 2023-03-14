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19:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Акрону» в FONBET Кубке России

«Локомотив» в гостях проиграл «Акрону» в серии послематчевых пенальти в игре второго этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 7:6.

Акрон
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Счет в матче на 14-й минуте открыл игрок «Акрона» Сергей Макаров. В составе железнодорожников на 75-й минуте отличился Франсуа Камано.

После окончания основного времени по регламенту турнира команды провели серию послематчевых пенальти. В ней сильнее оказались хозяева — 7:6. Решающий пенальти забил Джамалдин Ходжаниязов. У «Локо» промахнулся Иван Кузьмичев.

Участия в матче не должен был принимать капитан железнодорожников Дмитрия Баринов, так как полузащитник получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
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