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22:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в FONBET Кубке России

«Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1.

Спартак
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Источник: Спорт-Экспресс

Гол на 22-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Квинси Промес после передачи новичка клуба Томаша Тавареша. Для форварда этот гол стал 102-м в составе «Спартака».

Позже арбитр встречи Сергей Карасев не поставил пенальти после отмашки в штрафной «Урала» в отношении полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.

На 67-й минуте счет сравнял Юрий Железнов, который появился на поле тремя минутами ранее.

Ответный матч между клуба состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Спартак
1:1
Первый тайм: 0:0
Урал
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