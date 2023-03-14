«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в FONBET Кубке России

Гол на 22-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Квинси Промес после передачи новичка клуба Томаша Тавареша. Для форварда этот гол стал 102-м в составе «Спартака».

Позже арбитр встречи Сергей Карасев не поставил пенальти после отмашки в штрафной «Урала» в отношении полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.

На 67-й минуте счет сравнял Юрий Железнов, который появился на поле тремя минутами ранее.