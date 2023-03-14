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23:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко высказался о 16-матчевой беспроигрышной серии «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко после ничейного матча со «Спартаком» (1:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России поделился мнением о беспроигрышной серии команды.

Урал
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Источник: Спорт-Экспресс

— Когда ты проигрываешь 0:1 «Спартаку» на его поле, втягиваешь его в ту игру, которая ему неудобная, сравниваешь, для нас это знак плюс. Игра должна быть интенсивная. Мы понимали, что если мы дадим простор «Спартаку», будет сложно. Моментами находили возможность атаковать. Будем ждать ответный матч, уже забыв, что было сегодня.

— Почему Бикфалви вышел только во втором тайме?

— Какую-то ротацию надо делать, когда играешь три матча в неделю. А Эрик играет очень энергозатратно.

— У вас 16 матчей без поражений. Это ваш рекорд?

— Не знаю. Я не тот человек, который будет просматривать какие-то игры по 3−4 раза. Для меня очень важно, чтобы мы хорошо сыграли следующий матч.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:0
Урал
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