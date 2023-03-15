Судьи матча «Акрон» — «Локомотив» не знали о дисквалификации Баринова: «Шутили, что в случае технаря им бы не заплатили зарплату»

«Это не входит в его обязанности. Это — обязанность команд. Дисквалификации могут быть не только от желтых карточек это может быть связано с допингом, КДК и так далее. На самом деле, в “Акроне” рады что они одержали победу именно на поле.



Судьи не знали об этой ситуации. Мы шутили, что, если бы был технарь, им бы зарплату не заплатили, потому что в таком случае считалось бы, что матча не было.



Было интересно смотреть за тем, что, с одной стороны, команды очень хотели победить, а с другой — уже знали, что от написания жалобы можно получить 3:0», — сказал Каманцев.