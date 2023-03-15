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11:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судьи матча «Акрон» — «Локомотив» не знали о дисквалификации Баринова: «Шутили, что в случае технаря им бы не заплатили зарплату»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев прокомментировал для «СЭ» выход на поле дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова в игре второго этапа ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона» 1:1 (6:7).

Акрон
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Источник: РИА "Новости"

«Это не входит в его обязанности. Это — обязанность команд. Дисквалификации могут быть не только от желтых карточек это может быть связано с допингом, КДК и так далее. На самом деле, в “Акроне” рады что они одержали победу именно на поле.

Судьи не знали об этой ситуации. Мы шутили, что, если бы был технарь, им бы зарплату не заплатили, потому что в таком случае считалось бы, что матча не было.

Было интересно смотреть за тем, что, с одной стороны, команды очень хотели победить, а с другой — уже знали, что от написания жалобы можно получить 3:0», — сказал Каманцев.

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов не имел права играть против «Акрона». Он получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию. Ее он должен был отбыть именно в игре во встрече с «Акроном».

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