Ничья «Спартака» с «Уралом» и скандальное поражение «Локомотива». Итоги дня Кубка России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» во вторник на своем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в первом матче ½ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу. Также в этот день столичный «Локомотив» уступил тольяттинскому «Акрону» в игре второго этапа ¼ финала «плей-офф пути регионов», но встреча привлекла внимание тем, что за железнодорожников выступал капитан команды Дмитрий Баринов, который был дисквалифицирован.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 14.03.2023, 20:00 Спартак 1 Урал 1

Перед матчем «Спартак» — «Урал», который прошел на «Открытие Банк — Арене», состоялась церемония награждения нидерландского полузащитника красно-белых Квинси Промеса, который в матче 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» (3:2) забил два мяча и преодолел отметку в 100 голов за московский клуб. Награду в виде золотой бутсы Промесу вручил президент академии «Спартака», трехкратный чемпион СССР в составе красно-белых Сергей Родионов. Болельщикам клуб оставил на местах специальные маски с изображением Промеса, отмечающего гол своим фирменным жестом. Матч начался с символического удара по мячу, который нанесла олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Игру посетили 2 600 детей из проекта Российского футбольного союза (РФС) «Футбол в школе», который направлен на привлечение школьников к занятию футболом.

Промес забил и в матче с «Уралом», футболист отличился на 21-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 102-м за красно-белых, нидерландский полузащитник сравнялся по этому показателю с бронзовым призером Олимпиады 1980 года и двукратным чемпионом СССР Юрием Гавриловым, они делят шестую позицию в списке лучших бомбардиров в истории команды, лидером является Никита Симонян (159 голов). У «Урала» забил Юрий Железнов (67).

На 23-й минуте защитник «Урала» Сильвие Бегич в своей штрафной площади отмахнулся от полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса, но главный арбитр встречи Сергей Карасев не стал назначать пенальти в ворота екатеринбургской команды.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что команда не смогла реализовать преимущество в матче с «Уралом». «Матч был очень сложным, сложнее того, когда мы играли с “Уралом” в чемпионате, — сказал Абаскаль журналистам. — Могло показаться, что мы контролировали игру после первого гола, но “Урал” умеет обороняться, команда, которая с 17 сентября не проигрывает в официальных матчах, умеет играть в разных ситуациях. Мы не смогли реализовать то преимущество, которое имели, не смогли его конвертировать в голы. Я не хочу искать оправданий, но не могу не отметить, что состояние нашего поля было не наилучшим, мы ждем с нетерпением весны, чтобы этот компонент улучшался. В концовке у нас появились моменты, в последней десятиминутке мы создали три опасных момента, сейчас любая команда может пройти дальше, нас ждет сложный выезд в Екатеринбург».

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что «Спартак» не был сильнее екатеринбургской команды в этой игре, а также назвал хорошим результат встречи. Также Иванов считает, что в моменте с Мартинсом не было отмашки и пенальти. «Но 1:1 — хороший результат для нас, 16 матчей во всех турнирах уже не проигрываем, большое дело», — сказал Иванов ТАСС. Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил, что команда не смогла обыграть «Урал» из-за нелепого пропущенного гола и низкой реализации собственных моментов.

«Урал» довел свою серию без поражений во всех турнирах до 16 матчей, в последний раз екатеринбургская команда проиграла 17 сентября 2022 года в матче 10-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата» (1:2). После возобновления чемпионата России после зимней паузы «Урал» на выезде сыграл со «Спартаком» вничью со счетом 2:2, а также в гостях переиграл московское «Торпедо» (1:0). Ответный матч «Спартака» и «Урала» в ½ финала «плей-офф пути РПЛ» Кубка России состоится в начале апреля в Екатеринбурге.

Сенсационно-скандальное поражение «Локомотива»

В первом по хронологии матче дня московский «Локомотив» в Жигулевске потерпел поражение от тольяттинского «Акрона» (1:1, 6:7 — по пенальти) в матче второго этапа четвертьфинала «плей-офф пути регионов». В основное время хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Сергея Макарова, у гостей голом отметился Франсуа Камано. Железнодорожники попали в нижнюю сетку плей-офф, проиграв по сумме двух матчей «плей-офф пути РПЛ» московскому «Спартаку» (0:1 — дома, 2:4 — в гостях). Команда из Самарской области на первом этапе ¼ финала «плей-офф пути регионов» обыграла «Торпедо» (2:0).

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 14.03.2023, 17:30 Акрон 1 Локомотив 1 П 7:6

Матч между клубами РПЛ и Мелбет — Первой лиги рисковал обернуться скандалом. В составе «Локомотива» с первых минут на поле вышел полузащитник и капитан команды Дмитрий Баринов, который не мог принимать участие в этой игре из-за того, что получил две желтые карточки на предыдущей стадии турнира в играх против «Спартака». После финального свистка глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц в комментарии, предоставленном ТАСС службой коммуникаций организации, отметил, что его департамент готов рассмотреть протест на результат матча, если «Акрон» направит его.

В клубе из Тольятти ТАСС сообщили, что не рассматривают возможность подачи протеста. «Мы выиграли по спортивному принципу, на поле. Никаких протестов подавать не будем — мы одержали заслуженную победу», — сообщили агентству в пресс-службе «Акрона».

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов назвал заслуженным выход команды в следующий этап Кубка России. «Было очень важно победить “Локомотив” без технического поражения, — сказал он. — Команда не знала, что у соперника может быть техническое поражение. В перерыве никто ничего не сказал, но даже если бы кто-то сказал, то вряд ли бы это сказалось на настрое».

«Это заслуженная победа. Команде было очень важно почувствовать, на каком уровне она может играть. Прошли дальше по делу, без всяких административных моментов», — добавил собеседник агентства.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «Спорт-Экспрессу» назвал вылет из Кубка России отрицательным результатом. «По ситуации с регламентом — будем разбираться. Но не надо ссылаться на то, что регламент запутанный. Будем разбираться и делать выводы», — отметил он.

О других матчах и формате Кубка России

Программа «плей-офф пути регионов» Кубка России продолжится 15 и 16 марта тремя матчами. В среду «Ахмат» в Грозном примет «Краснодар» (начало — в 15:00 мск), а «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с московским «Динамо» (20:00). В четверг «Пари Нижний Новгород» на своем поле встретится с «Ростовом» (18:00). Также в среду начнется противостояние во второй полуфинальной паре «плей-офф пути РПЛ» — «Крылья Советов» в Самаре сыграют со столичным ЦСКА (17:30).

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 15.03.2023, 20:00 Зенит - Динамо -

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играли с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречаются с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.