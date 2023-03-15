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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе

«Крылья Советов» и ЦСКА объявили стартовые составы на первый матч ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Гарре, Цыпченко, Писарский.

Запасные: Фролов, Овсянников, Загородников, Гапонов, Горшков, Зотов, Коваленко, Иванисеня, Чиркович, Рахманович, Шитов, Хлусов.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Зделар, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, медина, Чалов, Заболотный.

Запасные: Акинфеев, Лукин, Дивеев, Роша, Щенников, Глебов, Ушаков, Носков, Мухин, Ермаков, Карраскаль.

Матч начнется в 17.30 мск.

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