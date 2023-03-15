«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе

«Крылья Советов» — ЦСКА: Акинфеев начнет матч в запасе

«Крылья Советов» и ЦСКА объявили стартовые составы на первый матч ½ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.