«Краснодар» вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

Еще одну путевку в ½ финала турнира разыграют 15 марта «Зенит» и «Динамо». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени. В 17:30 «Крылья Советов» и ЦСКА проведут в Самаре первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России.