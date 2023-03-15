«Зенит» по пенальти проиграл «Динамо» и завершил выступление в Кубке России

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 1:1. Автоголом отметился вратарь «сине-бело-голубых» Александр Васютин (1-я минута), петербуржцы отыгрались благодаря голу Зелимхана Бакаева (36). «Динамо» оказалось сильнее в серии пенальти со счетом 5:4.