«Зенит» по пенальти проиграл «Динамо» и завершил выступление в Кубке России

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 1:1. Автоголом отметился вратарь «сине-бело-голубых» Александр Васютин (1-я минута), петербуржцы отыгрались благодаря голу Зелимхана Бакаева (36). «Динамо» оказалось сильнее в серии пенальти со счетом 5:4.
Действующий чемпион России «Зенит» завершил выступление в турнире. «Динамо» вышло в первый этап полуфинала пути регионов Кубка России. Ранее участниками этой стадии стали тольяттинский «Акрон» и «Краснодар».
Матчи первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России запланированы на период 4—6 апреля.