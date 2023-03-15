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22:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» по пенальти проиграл «Динамо» и завершил выступление в Кубке России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 мар — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» в серии пенальти уступили московскому «Динамо» в матче второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России.

Зенит
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Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счетом 1:1. Автоголом отметился вратарь «сине-бело-голубых» Александр Васютин (1-я минута), петербуржцы отыгрались благодаря голу Зелимхана Бакаева (36). «Динамо» оказалось сильнее в серии пенальти со счетом 5:4.

Действующий чемпион России «Зенит» завершил выступление в турнире. «Динамо» вышло в первый этап полуфинала пути регионов Кубка России. Ранее участниками этой стадии стали тольяттинский «Акрон» и «Краснодар».

Матчи первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России запланированы на период 4—6 апреля.

Зенит
1:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
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