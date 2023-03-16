Скандал в Питере: судья должен был назначить пенальти, но не смог

Евгений Кукуляк даже после просмотра VAR не рискнул поставить пенальти в ворота хозяев и немедленно превратился в объект насмешек. «МК-Спорт» рассказывает подробности.

Формула розыгрыша Кубка России в этом сезоне настолько запутана, что даже участники не всегда понимают, как именно она работает. Но временами и такая запутанность дает интересные результаты. Например, «Зенит» и «Динамо», не слишком удачно выступившие на предыдущей стадии турнира, теперь попали друг на друга. А учитывая неутихающую вражду между этими клубами (а особенно — между их фанатами), такой матч не мог получиться скучным.

Он скучным и не стал, Причем, начало оказалось настолько веселым, что изумились все. На 10-й секунде в первой же атаке динамовцев мяч метрах в 25 от ворот «Зенита» оказался в ногах у Нгамале. Тот, недолго думая, пробил издалека. Мяч по дуге пролетел мимо вытянувшегося в струну вратаря Александра Васюхина, ударился в штангу, отлетел от нее, попал в спину Васюхину и отскочил в ворота. Гости повели 0:1.

После такого старта игра еще больше оживилась, зенитовцы рванулись отыгрываться, динамовцы — бегать в контратаки. На 36-й минуте Зелимхан Бакаев после кросса Дугласа Сантоса счет сравнял — 1:1.

А уже после перерыва случилось событие, которое стало самым обсуждаемым в матче.

«Динамо» проводило очередную атаку, Константин Тюкавин в районе 11-метровой отметки принимал передачу с фланга, когда опоздавший к мячу Клаудиньо врезал ему сзади по ноге. Тюкавин упал, Клаудиньо — на всякий случай — тоже. Судья Евгений Кукуляк показал — играем дальше.

Неординарность такого решения арбитра поразила даже бригаду VAR во главе с Павлом Кукуяном. Видеоассистенты просигнали главному судье, что все случившееся очень похоже на пенальти. Настолько похоже, что глаз не отвести. Кукуляк сигнал принял, подошел к экрану, посмотрел эпизод в повторе один раз, второй, третий… Режиссеры телетрансляции дали зрителям шанс почувствовать себя судьями и принялись крутить тот же повтор раз за разом — тут уже любой мог убедиться, что Клаудиньо к мячу первым не успел и от души врезал по ноге Тюкавина.

Только арбитр не убедился. Когда он отошел от экрана системы VAR, лицо Евгения Кукуляка выражало непоколебимую решимость — он решил, что при равном счете в матче Кубка назначать пенальти в ворота «Зенита» как-то не очень. И не назначил.

Тренер «Динамо» Славиша Йоканович изобразил на лице сарказм и пошел к скамейке, ошарашенные игроки окружили судью, требуя объяснений (Тюкавин после матча кипел: «Кукуляк сказал, что было недостаточное касание ноги. А какое должно быть? Перелом, что ли?»). В общем, атакующий порыв «Динамо» немного иссяк, да и у «Зенита» его оказалось не больше. Так что все закончилось ничьей и серией пенальти. В которой питерский вратарь отбил один удар, а динамовский (Игорь Лещук) — два. «Зенит» окончательно вылетел из Кубка и лишился шанса выиграть дубль, как хотел, а «Динамо» вышло в следующий раунд.

Впрочем, куда именно вышло «Динамо», сразу после матча никого особо не интересовало. Удивительная пантомима арбитра, который приложил все усилия, чтобы не увидеть пенальти в ворота «Зенита», произвела на аудиторию неизгладимое впечатление. Высказались даже люди, от «Динамо» далекие.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская:

«Боже мой, сколько ошибок совершают судьи. Я не знаю, что творится, и как с этим справляться. Я уже не говорю про их профнепригодность. Арбитры делают ошибки сознательно, косячат раз за разом. Надо срочно что-то делать с этим, РФС нужно сильно задуматься. В России, конечно, худшее судейство в Европе».

Жена экс-президента «Спартака» Зарема Салихова:

«Как бы судья ни извращался, а “Зенит” вылетел! Поздравляю “Динамо”, молодцы! За них болела вся страна».

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев:

«На мой взгляд, это пенальти — Клаудиньо ударил по ноге Тюкавина. Видна трясучка судей при решении в моментах в матче “Зенита” и не в пользу “Зенита”. Не говорю, что “Зенит” тянут за уши, но каждый раз идет менжовка в таких моментах. Процентов 95 судей, когда идут смотреть момент на VAR, понимают, что зовут не просто так — люди на VAR посмотрели момент и увидели нарушение. А тут смотрит-смотрит, и не дает.



С чем связано решение Кукуляка, почему так? Ну, у всех есть понимание момента. Руководители нашего футбола — из Питера, ключевые спонсоры — из Питера, матч тоже в Питере. Надо быть сильным человеком, чтобы в спорной ситуации пойти против таких факторов».

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов:

«Это сто процентов пенальти, это фол по неосторожности. Кукуляк находился в идеальной позиции, он должен был назначить пенальти. Кукуляк поплыл, испугался, вы же видели его лицо. Просто беспредел… Я просто не понимаю, как они будут оправдывать это решение. Это ужас».

Представители «Динамо» были ожидаемо раздражены. Гендиректор клуба Павел Пивоваров:

«Это тот момент, который требует вмешательства судейского комитета и проверки судьи на детекторе лжи».

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович:

«Да, ситуация странная. Но это могут разбирать специальные комитеты. Они разбирают моменты. Подобные решения не красят российский футбол».

И только игрок «Зенита» Зелимхан Бакаев высказал иную точку зрения:

«Эпизод с Тюкавиным? Я считаю, что в таком матче подобные моменты не должны заканчиваться пенальти. Мяч далеко отскочил от Тюкавина, да и контакта особого там не было. Клаудиньо сразу же двумя руками показал, что его не трогал. Может быть, какое-то небольшое касание там и было. Думаю, судья хорошо разобрался в данном эпизоде».