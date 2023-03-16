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18:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с дисквалификацией Баринова

«Локомотив» провёл внутреннее разбирательство в отношении инцидента, случившегося на матче Фонбет Кубка России с «Акроном». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Проверка касалась участия в игре полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

Локомотив
АкронКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

"По результатам внутреннего разбирательства в отношении инцидента, произошедшего на матче Фонбет Кубка России, выразившегося во включении в протокол матча Дмитрия Баринова, имевшего два предупреждения, полученных в матчах четвертьфинала финала Пути верхней сетки, установлено следующее.

В соответствии с регламентом, предупреждения, полученные игроками в разных матчах Кубка, аннулируются «перед проведением матчей четвертьфинала Пути верхней сетки, матчей 1-го этапа четвертьфинала Пути нижней сетки, а также перед финальным матчем Кубка России».

Таким образом, из норм регламента прямо не следует, что предупреждения аннулируются однократно перед началом второй стадии Кубка России, а указаны 3 стадии, перед началом которых производится аннулирование ранее полученных предупреждений — четвертьфинала Пути верхней сетки, матч 1-го этапа четвертьфинала Пути нижней сетки и Финала.

Сотрудник клуба, ответственный за заполнение формы с составом на матч, интерпретировал указанные нормы регламента буквально, сделав вывод, что все предупреждения, полученные игроками «Локомотива», были аннулированы «перед проведением матчей четвертьфинала Пути верхней сетки», т.е. перед матчем «Локомотив» — «Спартак», состоявшимся 22 февраля 2023 года, а также перед проведением «матчей 1-го этапа четвертьфинала Пути нижней сетки», т.е. перед матчем «Волга» — «Зенит», состоявшимся 25 февраля 2023 года.

Таким образом, ко дню проведения матча 2-го этапа четвертьфинала Пути нижней сетки между командами «Акрон» и «Локомотив» у Баринова было лишь одно предупреждение, полученное им во втором матче четвертьфинала Пути верхней сетки со «Спартаком», который состоялся 27 февраля 2023 года. При этом обе команды находились бы в равном положении, поскольку полученные игроками предупреждения считались бы по итогам одинакового количества матчей.

Помимо этого, перед матчем с «Акроном» в клуб не поступал список с дисквалифицированными футболистами, по сложившейся практике направляемый клубам, имеющим в своей заявке таких игроков.

Вместе с тем клуб посчитал, что сотрудник, ответственный за заполнение формы с составом на матч, не проявил должной осмотрительности и не направил в РФС запрос об интерпретации положений Регламента, чем подверг команду риску присуждения технического поражения.

В этой связи к сотруднику, ответственному за заполнение формы с составом команды на матч, применено дисциплинарное взыскание", — говорится в заявлении железнодорожников.

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