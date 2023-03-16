Команда Карпина избежала ошибок «Зенита». «Ростов» прервал неприятную серию в Кубке России

«Пари НН» и «Ростов» разыграли последнюю путёвку в полуфинал Пути регионов Кубка России. Исход встречи решил единственный гол.

Команды уже встречались несколько дней назад в рамках РПЛ — тогда «Ростов» обыграл соперника на своём поле со счётом 2:1. Встреча запомнилась слабой работой судейской бригады Антона Фролова. Арбитр совершил грубую ошибку и засчитал первый гол ростовчан, хотя в том эпизоде было нарушение правил со стороны хозяев поля. В итоге Фролова отстранили от работы в РПЛ до конца сезона, о чём сообщил глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.

Как и предполагалось, тренеры команд сделали много перестановок в стартовых составах по сравнению с матчем чемпионата. В первом тайме борьбы было в избытке, а вот с голевыми моментами дело обстояло намного хуже. Футболисты «Пари НН» чаще владели мячом (55% против 45%), но ни разу не пробили в створ ворот.

«Ростов» до перерыва сделал в три раза больше фолов (девять против трёх), чем соперник, а в концовке тайма создал несколько моментов. Дважды сработала связка Тугарев — Комличенко. В первом случае после прострела Романа нападающий пальнул с восьми метров выше перекладины, а чуть позже Николай отклеился от защитника и нанёс коварный удар головой. Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин с огромным трудом зацепил мяч и перевёл его в штангу.

Хозяева в первом тайме не создали у ворот Сергея Песьякова ничего опасного. Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов в перерыве выпустил на поле сразу четырёх свежих футболистов, а Валерий Карпин убрал Данила Глебова и Максима Осипенко. У ростовчан на старте второй половины активничал Тугарев, но его ударам не хватало точности. А когда Роман всё-таки попал в створ (это было в середине второго тайма), хозяев выручил Нигматуллин.

В целом второй тайм прошёл с преимуществом «Ростова», а хозяева создали первый реальный момент примерно за 10 минут до конца основного времени. Песьяков отбил перед собой дальний удар Лукаса Масоэро, после чего в самый последний момент выгреб мяч из-под ног Момо Янсане.

«Ростов» нашёл более чем достойный ответ — активность Тугарева привела к голу. Настырный футболист гостей воспользовался скидкой от Егора Голенкова после углового и в касание вколотил мяч в сетку. Арбитры быстренько посмотрели эпизод и не обнаружили никакого нарушения. До встречи в Нижнем Новгороде «Ростов» не победил ни в одном гостевом матче нынешнего розыгрыша турнира — у него было четыре поражения подряд. Донской клуб избежал ошибок «Зенита», который накануне уступил в серии пенальти «Динамо».

Таким образом, в полуфиналах Пути регионов Кубка России оказались «Акрон», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов». Пары станут известны по итогам жеребьёвки. Победители этих матчей в следующем раунде сыграют с проигравшими в парах «Спартак» — «Урал» и «Крылья Советов» — ЦСКА.