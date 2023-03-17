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22:04 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» сыграет с «Акроном» в полуфинале «плей-офф пути регионов» Кубка России по футболу

В другом матче этого этапа сыграют «Краснодар» и «Ростов».

Динамо
Акрон
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» сыграют с тольяттинским «Акроном» в матче первого этапа полуфинала «плей-офф пути регионов» Фонбет — Кубка России. Жеребьевка прошла в пятницу.

Матч пройдет в Москве на «ВТБ-Арене». В другом матче первого этапа встретятся «Краснодар» и «Ростов», игра пройдет в Краснодаре. Матчи первого этапа полуфинала «плей-офф пути регионов» пройдут в период с 4 по 6 апреля, о точных датах будет сообщено позднее.

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играли с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречались с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система применяется и в последующих стадиях. В финальном матче Кубка России, который должен пройти 11 июня в Москве на стадионе «Лужники», сыграют победители «плей-офф пути РПЛ» и «плей-офф пути регионов». Действующим победителем турнира является московский «Спартак».

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