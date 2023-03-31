Фаната, бросившего банан в матче с «Зенитом», оштрафовали на 5 тыс рублей

САМАРА, 31 мар — РИА Новости. Суд в Ульяновске оштрафовал на 5 тысяч рублей болельщика, бросившего банан во время футбольного матча между местной «Волгой» и петербургским «Зенитом», сообщила в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

Встреча ¼ финала пути регионов Кубка России между «Волгой» и «Зенитом» состоялась 25 февраля в Ульяновске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Во время матча на поле появился банан рядом с бразильским полузащитником «Зенита» Венделом. КДК РФС оштрафовал ульяновскую «Волгу» на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.

Десятого марта полиция сообщила, что задержала болельщика, бросившего банан на поле. Он заявил, что поступил неправильно и сожалеет о произошедшем. На нарушителя был составлен административный протокол.

«Суд установил, что молодой человек нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных мероприятий, и оштрафовал болельщика на 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.