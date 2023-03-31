В «Волге» заявили, что будут подавать в суд на болельщика, бросившего банан в матче с «Зенитом»

Президент «Волги» Михаил Наволкин в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет подавать в суд на болельщика, который бросил банан на поле в матче Кубка России Путь Регионов против «Зенита» (0:3).

В заявлении УМВД по региону говорится, что болельщик оштрафован на 5 тысяч рублей и не сможет посещать игры в течение года.

«Будет подавать в суд на болельщика, который бросил банан в матче с “Зенитом”, чтобы он заплатил штраф, который РФС выписал “Волге”. Сейчас узнаем окончательное решение и будем подавать в гражданский суд», — сказал Наволкин «СЭ».