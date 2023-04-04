«Урал» и «Спартак» во вторник определят первого финалиста «плей-офф пути РПЛ» Кубка России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Первый финалист «плей-офф пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу определится во вторник в матче между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком». Встреча пройдет на «Екатеринбург-Арене» и начнется в 17:00 мск.

Первый матч между «Спартаком» и «Уралом», состоявшийся в Москве 14 марта, завершился со счетом 1:1. На гол лидера красно-белых Квинси Промеса (21-я минута) гости ответили точным ударом Юрия Железнова (67). По итогам этой встречи экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым ошибочно не назначила пенальти в ворота «Урала» на 24-й минуте игры.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 4.04.2023, 17:00 Урал - Спартак -

После зимней паузы «Урал» и «Спартак» провели по семь официальных матчей. Екатеринбуржцы одержали две победы, три раза сыграли вничью, а также потерпели два поражения в двух последних встречах. До этого команда не проигрывала на протяжении 16 официальных игр. Москвичи за аналогичный период по три раза выиграли и сыграли вничью, а также проиграли в одном матче чемпионата.

«Спартак» в предстоящем матче сыграет в далеком от оптимального составе — из-за длительной дисквалификации в Кубке России команде не смогут помочь вратарь Александр Селихов, а также нападающие Александр Соболев и Шамар Николсон. Также встречу в Екатеринбурге пропустят восстанавливающиеся от травм защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия, а также полузащитник Наиль Умяров. Под вопросом находится участие в матче лидера атак москвичей Промеса, который из-за дискомфорта не попал в стартовый состав на субботнюю игру чемпионата с «Ахматом» (0:0). «Уралу» из-за повреждений не помогут полузащитники Юрий Газинский и Игорь Коновалов.

По мнению восьмикратного чемпиона России в составе «Спартака» Андрея Тихонова, фаворитом в предстоящем матче будет «Урал».

«У “Спартака” очень много потерь в команде в связи с предыдущими играми, я считаю “Урал” фаворитом в этом матче, — сказал он на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС. — Хоть “Спартак” всегда и любимая наша команда, будет довольно-таки непросто. Но самое главное — хочется наконец-то увидеть полный стадион, вспомнить чемпионат мира, когда был праздник футбола».

Матч против «Спартака» станет самым посещаемым в Екатеринбурге в сезоне-2022/23. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Урала» накануне игры, по состоянию на понедельник было реализовано более 21 тыс. билетов. В уральском клубе отметили, что ожидают на игре 25 тыс. болельщиков. До этого ни одна игра на «Екатеринбург-Арене» в этом сезоне не собирала 10 тыс. зрителей.

О других матчах и формате Кубка России

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 5.04.2023, 19:30 ЦСКА - Крылья Советов -

Второй финалист «плей-офф пути РПЛ» Кубка России определится 5 апреля в Москве — столичный ЦСКА на «ВЭБ-Арене» примет самарские «Крылья Советов», встреча начнется в 19:30 мск. Первая игра завершилась со счетом 2:2, в составе армейцев голами отметились Хесус Медина (46) и Федор Чалов (76, пенальти), у самарцев мячи на счету Владимира Писарского (49) и Дмитрия Цыпченко (64). Еще два мяча защитника самарцев Гленна Бейла не были засчитаны после использования системы видеоассистента рефери (VAR) — в первом случае был зафиксирован офсайд, а во втором эпизоде мяч полностью не пересек линию ворот после отскока от перекладины.

Мартовский матч Кубка России стал третьим для ЦСКА и «Крыльев Советов» в сезоне-2022/23. До этого команды дважды сыграли в РПЛ — армейцы были сильнее как в Самаре (1:0), так и в Москве (4:0). Кадровые проблемы клубов перед вторым полуфиналом минимальны. За ЦСКА не сыграет восстанавливающийся от травмы защитник Игорь Дивеев, а «Крылья Советов» будут вынуждены обходиться без полузащитника Дениса Якубы.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 4.04.2023, 19:30 Динамо - Акрон -

Во вторник также пройдет матч первого этапа полуфинала «плей-офф пути регионов», в котором «Динамо» в Москве примет тольяттинский «Акрон». Встреча начнется в 19:30 мск. Еще одна игра этой стадии состоится 6 апреля — «Краснодар» на своем поле сыграет с «Ростовом».

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений).

В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда опускается в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов».

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 6.04.2023, 20:00 Краснодар - Ростов -

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играли с третьими командами группового этапа «пути РПЛ».

На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречались с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система будет применяться и в последующих стадиях.