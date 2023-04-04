«Спартак» прилетел на матч Кубка России против «Урала» без футболиста Промеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» прилетел в Екатеринбург на матч Кубка России против «Урала» без нидерландского нападающего Квинси Промеса. Об этом во вторник сообщает корреспондент ТАСС из отеля, в котором остановились красно-белые.

«Спартак» 4 апреля в Екатеринбурге проведет ответный матч ½ финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Первая игра между командами завершилась вничью (1:1).

1 апреля «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в домашнем матче 21-го тура Мир-РПЛ. Промес не попал в стартовый состав из-за небольшого дискомфорта. Форвард вышел на замену после перерыва, однако на 50-й минуте получил повреждение и не смог продолжить игру. На следующий день в клубе отметили, что футболист избежал новой травмы, подчеркнув, что тренерский штаб в начале недели примет решение о его участии в ближайших играх.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 21 матче. В следующем туре красно-белые дома 8 апреля примут московское «Динамо». Промес с 16 голами является одним из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ. Столько же голов на счету нападающего «Зенита» Малкома.