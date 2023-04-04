«Урал» прошёл «Спартак» в Кубке России. Но у команды Абаскаля будет ещё один шанс

«Спартак» вылетел из Пути РПЛ Кубка России. Действующий обладатель трофея уступил по сумме двух матчей «Уралу». Но красно-белые получат второй шанс — в Пути регионов.

Гильермо Абаскаль сыграл в Екатеринбурге без Джикии, Промеса (оба травмированы), Селихова, Соболева и Николсона (дисквалифицированы), но не отказался от схемы 4−4−2 с ромбом в центре поля. «Урал» перешёл на схему с тремя центральными защитниками. Виктор Гончаренко подстроился под соперника и закрыл центральную ось и полуфланги, сделав ставку на 5−3−2.

«Спартак» нервно провёл первые минут пять. Неужели на красно-белых так подействовала настоящая футбольная атмосфера, от которой игроки российских команд уже отвыкли? Трибуны стадиона в Екатеринбурге были переполнены. Ошибки спартаковцев в дебюте игры принесли два момента нападающему Юшину. Одну из них допустил Максименко, плохо сыгравший ногами, другую — вся команда. Гости странно расположились при угловом у своих ворот, оставив одного игрока совершенно свободным на углу штрафной. Тогда москвичам повезло. Но в следующий раз неудачная расстановка игроков на стандарте стала для красно-белых роковой.

Абаскаль с помощниками отреагировали на тяжёлое начало тем, что стали активно обсуждать на скамейке какие-то тактические детали. После этого Денисов уже чаще смещался направо и закрывал фланг, очевидно, чтобы «Урал» не имел преимущество на краях за счёт широких позиций латералей Кулакова и Гогличидзе. «Спартак», сбросив с плеч прессингующих «шмелей», выдал хороший отрезок с владением, наконец-то показали себя игравшие впереди Бальде с Игнатовым. Кейта сначала посадил на жёлтую карточку центрбека Бегича, а потом бил головой из убойной позиции с паса Игнатова. Нападающего оставил одного перед воротами Бевеев: у защитника-кандидата в сборную России есть хорошие качества, но позиционно он должен прибавлять — на выходных в матче с «Зенитом» не заблокировал два голевых кросса на Сергеева, а тут почти подарил гол Кейта. Просто повезло, что сенегалец пробил туда, где стоял голкипер Помазун.

Больше форварды «Спартака» до перерыва себя не проявили. А на исходе получаса матча команда Абаскаля пропустила после углового — самого опасного оружия «Урала». В этот раз гости оставили свободным на подборе опорника хозяев Сиссе. Тот здорово попал: мяч вылетел из толпы игроков неожиданно для Максименко, так что вратарь спасти не смог. Кстати, в последний раз гвинеец забивал в 2018 году за сборную в ворота Руанды, а на клубном уровне — в 2016-м! Гол Сиссе — единственное попадание уральцев в створ в первом тайме.

После перерыва испанский тренер «Спартака» добавил ещё одного атакующего игрока, выпустив Мозеса вместо Денисова. И через четыре минуты красно-белые забили! Правда, без участия залечившего тяжёлую травму нигерийца. Эту голевую атаку придумали на пару Литвинов с Бальде. Центрбек вырезал прекрасную длинную передачу, а форвард блестяще решил эпизод. С другой стороны, грубейший промах допустили Бевеев с Кулаковым. Первый пытался поймать Кейта в офсайд, а второй не сделал шага вперёд и создал глубину. Вот такое взаимодействие между защитниками «Урала».

В эти минуты «Спартак» очень сильно доминировал. Тот же Бальде получал момент за момент — он постоянно открывался в зоне Бевеева и переигрывал его. Мингиян некомфортно чувствовал себя в роли центрального защитника. Но сенегалец как будто хотел превратить в героя этого матча Помазуна. У Кейта была ужасная реализация: он пробил в голкипера, выйдя один на один, потом пробил головой мимо свободной цели. Если так разбрасываться своими шансами, то рано или поздно сработает старое правило «не забиваешь ты — забивают тебе».

Гончаренко разбудил свою команду серией замен, а свежий Бикфалви, который пока не готов на 90 минут из-за недавнего повреждения, добавил «Уралу» впереди к желанию умения. Румын едва не сотворил красивый гол (Максименко потащил) и не заработал пенальти (упал красиво, но фола не было). После чего проявил себя как ассистент. «Спартак» опять пропустил из-за штрафной — от своего бывшего игрока Сунгатуллина. Фаниль не праздновал гол, жестом извинился перед красно-белыми. Но спартаковским болельщикам от этого вряд ли полегчало. Игра-то у гостей пропала. За эпизод с голом Сунгатуллина, видимо, влетит опорникам: похоже, Зобнин недоработал на фоне усталости.