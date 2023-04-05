«Тебе, что ли, клоун, обещал?» Смолов нахамил журналисту после вылета из Кубка России — тот вспомнил его обещание

Вчера в Кубке России по поражению получили сразу два топ-клуба РПЛ: «Спартак» уступил «Уралу» на выезде и опустился в Путь регионов, а «Динамо» оказалось выбито из турнира «Акроном» из Первой лиги. В случае с красно-белыми вообще получилась красивая история — победный мяч в игре оформил воспитанник московской команды, окончательно попрощавшийся со «Спартаком» лишь прошедшей зимой.

«Динамо» же уступило «Акрону» в серии пенальти — забитых голов в основное время так и не случилось. Клуб из Тольятти вынес уже третьего соперника из Москвы в этом розыгрыше Кубка. И кажется, из-за этого бело-голубые всерьез расстроились.

Наверное, это неудивительно, учитывая, что в прошлом году «Динамо» покинуло Кубок еще более обидным образом. В прошлом финале сильнее оказался «Спартак», а спасительный пенальти на последних минутах не сумел реализовать Даниил Фомин.

Тогда же нападающий «Динамо» Федор Смолов пообещал болельщикам: «В следующем году выиграем обязательно».

После поражения от «Акрона» один из журналистов в микст-зоне решил припомнить форварду эти слова.

Ответ, как говорят в таких случаях, убил: «Тебе что ли обещал, клоун?».

Впрочем, Федор Смолов еще какое-то время назад выражал неудовольствие по поводу работы спортивных СМИ в России. В беседе с фигуристкой Евгенией Медведевой он объяснял:

«Причина, по которой не даю интервью? Просто спортивные медиа очень сильно разочаровывают, поэтому не хочется с ними общаться, потому что они очень плохо подготовлены, они задают плохие вопросы, они скатились в желтуху, в кликбейтинг.



Мне такое не по душе. Ну, то есть люди не разбираются в предмете от слова совсем и задают дурацкие вопросы».

Правда, отчаялся после обидного проигрыша не только Смолов. Сорвался после другого вопроса журналиста еще и спортивный директор «Динамо» Желько Бувач.

«Что с будущим [главного тренера команды] Йокановича [после таких результатов]? Это такой же глупый вопрос, как ты», — исчерпывающе пояснил функционер.

Дошло до того, что пресс-атташе «Динамо» Дмитрию Симонову пришлось извиняться:

«Хотел бы от имени ФК “Динамо” принести извинения за неаккуратные слова, которые были произнесены нашими сотрудниками и игроками в смешанной зоне. Все понимаете, что футбол — это колоссальные эмоции. Сегодня мы все до единого испытали разочарование. Очень сильно переживаем из-за результата. Мы боролись за трофей, за выход в следующую стадию. К сожалению, так сложилось, что пройти дальше не удалось.



К большому сожалению, контролировать эмоции удается не всегда. Не удалось нам это и сегодня. Готов и персонально принести изменения журналистам, чьи чувства, возможно, были затронуты. Наш клуб максимально открыт для медиа. Вы видите это по медиа, взаимодействую с каждым из вас. Да, такие случаи нас не красят. Все сотрудники клуба с уважением относятся к работе СМИ. Мы будем работать над тем, чтобы подобное не повторялось».

Впрочем, на стороне оскорбленных журналистов оказались не все. Например, известный комментатор Константин Генич, написавший:

«Вот реально, будь я игроком Динамо, после сегодняшнего матча и “кликбейтинга”, как говорит Смолов: ни разу бы не вышел на интервью к журналистам до конца сезона. А если был на месте Фомина, то и всем бы в команде сказал: больше никакого общения с прессой, кроме клубного ТВ и интервью для программок к домашним матчам. И уверен, что так и будет».