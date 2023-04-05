Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
4.04
Лестер
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
4.04
Лидс
Ноттингем Форест
21
Все события
11:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Акрона» получат увеличенные в шесть раз премиальные за победу над «Динамо»

Футболисты тольяттинского «Акрона» получат увеличенные в шесть раз премиальные за победу над московским «Динамо» в полуфинале Фонбет Кубка России (Путь регионов).

Динамо
АкронКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Президент «Акрона» Павел Морозов принял решение увеличить в шесть раз стандартную сумму премиальных за победу. Таким образом, каждый футболист тольяттинского клуба получит по 360 тысяч рублей вместо привычных 60 тысяч.

Матч «Динамо» — «Акрон» проходил в Москве. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти победу отпраздновали игроки тольяттинской команды. Клуб из Первой лиги поочередно выбил из розыгрыша Кубка России три клуба Российской Премьер-Лиги: «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Читайте также
Динамо
0:0
По пенальти: 1:4Основное время: 0:0 (0:0)
Акрон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Матч СКА и ЦСКА закончился массовой дракой стенка на стенку
«Мужчине здесь не место». Бородач назвался женщиной и установил рекорд
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь