Игроки «Акрона» получат увеличенные в шесть раз премиальные за победу над «Динамо»

Об этом в своём телеграм-канале сообщает журналист Иван Карпов.

Президент «Акрона» Павел Морозов принял решение увеличить в шесть раз стандартную сумму премиальных за победу. Таким образом, каждый футболист тольяттинского клуба получит по 360 тысяч рублей вместо привычных 60 тысяч.