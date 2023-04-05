Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
4.04
Лестер
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
4.04
Лидс
Ноттингем Форест
21
Футбол. Зарубежный
4.04
Челси
Ливерпуль
00
Все события
17:39 (мск), источник: Sport24

Павлюченко: 8 команд Медиалиги в Кубке России — это перебор. Играйте свой турнир

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал информацию о возможном выделении для клубов Медилиги 8 мест в Кубке России.

АкронКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: ФК «Знамя»

«Мне кажется, восемь команд — перебор. Я просто не представляю этого. Ладно, в прошлом году две топовые команды играли. Четыре — еще можно понять. Еще две найти можно, в том числе и Fight Nights. Но, наверное, восемь — перебор. Я просто не предоставляю, какие команды еще могут сыграть. Если включат Fight Nights, хорошо, если нет, то неинтересно. Медиалига — это свои команды, свои правила, своя кухня, свои болельщики и своя организация. А есть Кубок России. Чего туда лезть в кубковые матчи? Играйте свой турнир. Тогда раскидайте все команды по зонам Второй лиги, также будут играть в кубке.

Вообще, стоит ли Медиалиге играть в кубке? Не знаю. Тогда возьмите 2 или 3 команды в Премьер-лигу, они будут собирать болельщиков по 15−20 тысяч и будут пропускать по 7−10 мячей. Есть медиалига, есть РПЛ, где свой чемпионат и кубок», — приводит слова Павлюченко Rusfootball.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россиянка показала грудь прямо на концерте Робби Уильямса в Испании
Русская гимнастка, ставшая американкой, выложила горячее фото в купальнике с отдыха на Бали
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь