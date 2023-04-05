Павлюченко: 8 команд Медиалиги в Кубке России — это перебор. Играйте свой турнир

«Мне кажется, восемь команд — перебор. Я просто не представляю этого. Ладно, в прошлом году две топовые команды играли. Четыре — еще можно понять. Еще две найти можно, в том числе и Fight Nights. Но, наверное, восемь — перебор. Я просто не предоставляю, какие команды еще могут сыграть. Если включат Fight Nights, хорошо, если нет, то неинтересно. Медиалига — это свои команды, свои правила, своя кухня, свои болельщики и своя организация. А есть Кубок России. Чего туда лезть в кубковые матчи? Играйте свой турнир. Тогда раскидайте все команды по зонам Второй лиги, также будут играть в кубке.



Вообще, стоит ли Медиалиге играть в кубке? Не знаю. Тогда возьмите 2 или 3 команды в Премьер-лигу, они будут собирать болельщиков по 15−20 тысяч и будут пропускать по 7−10 мячей. Есть медиалига, есть РПЛ, где свой чемпионат и кубок», — приводит слова Павлюченко Rusfootball.