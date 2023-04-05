Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На второй компенсированной ко второму тайму минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл.

Первый матч в Самаре завершился вничью — 2:2. По сумме встреч ЦСКА вышел в финал пути РПЛ Кубка России, где встретится с екатеринбургским «Уралом». «Крылья Советов» сыграют во втором этапе полуфинала пути регионов.

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье места продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В финале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.