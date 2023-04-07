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04:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Валерий Карпин прокомментировал вылет «Ростова» из Кубка России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды в матче с «Краснодаром» в Кубке России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой «Краснодара» в серии пенальти (1:1 — основное время, 5:3 — по пенальти).

«Возможно, это лучший матч. Как минимум, в весенней части точно. На поле было видно команду. Притом, что, к сожалению, футбол несправедлив. Стоит поблагодарить, прежде всего, молодых ребят, которыми я горжусь: Мелехин, Сильянов, Прохин, Глебов, Щетинин, Тугарев, Комаров. Они играли против маститых иностранцев. По результату понятно, что хотелось бы лучше. Но по игре не то, что претензий нет, а только слова благодарности. Единственное, чего не хватило, по мне, это хладнокровия в завершающей стадии. Когда есть большое желание забить, иногда нужно взять паузу, а не пытаться принимать решения. Можно сыграть вперёд, а можно по-другому, принятие решений сегодня не сильно соответствовало тому, что было нужно на поле в тот момент», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

Таким образом, «Ростов» завершил участие в турнире.

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