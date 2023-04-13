Футбольный клуб «Тосно» объявил о возрождении команды

ТАСС, 13 апреля. Команды футбольного клуба «Тосно» из одноименного города Ленинградской области в 2023 году примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба клуба.

«При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК “Тосно” и МКУ СДЦ “Атлант”, были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд “Тосно”, — говорится в сообщении клуба. — В сезоне-2023 все наши команды примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу, а мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО».

Футбольный клуб «Тосно» был создан в июне 2013 года, в июне 2018 года было объявлено о его расформировании. С 2014 по 2017 год команда выступала в Футбольной национальной лиге (втором по силе дивизионе чемпионата страны).