Футбольный клуб «Тосно» объявил о возрождении команды
Клуб из Ленинградской области был расформирован в июне 2018 года.
Клуб из Ленинградской области был расформирован в июне 2018 года.
ТАСС, 13 апреля. Команды футбольного клуба «Тосно» из одноименного города Ленинградской области в 2023 году примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба клуба.
«При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК “Тосно” и МКУ СДЦ “Атлант”, были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой Российского футбольного союза, под единым названием, а также использовать бренд “Тосно”, — говорится в сообщении клуба. — В сезоне-2023 все наши команды примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу, а мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО».
Футбольный клуб «Тосно» был создан в июне 2013 года, в июне 2018 года было объявлено о его расформировании. С 2014 по 2017 год команда выступала в Футбольной национальной лиге (втором по силе дивизионе чемпионата страны).
В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место, в том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1.