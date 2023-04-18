Мэр Жигулёвска сравнил матч «Акрон» — «Спартак» с приездом Путина в 2000 году

«Когда мы учились в школе и ходили на стадион, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче “Жигулёвской ГЭС”? А теперь приезжает “Спартак”! Последнее такое знаковое событие — это, наверное, приезд Владимира Путина в село Ширяево в 2000 году», — цитирует Сухих Metaratings.
Встреча между командами пройдёт в Жигулёвске 19 апреля. Начало — в 16:30 мск.
«Акрон» в текущем розыгрыше Кубка России уже обыграл столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Акрон» продал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком».