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11:30 (мск), источник: RT на русском

Мэр Жигулёвска сравнил матч «Акрон» — «Спартак» с приездом Путина в 2000 году

Мэр Жигулёвска Илья Сухих высказался о приезде московского «Спартака» в город на полуфинальный матч «Пути регионов» Кубка России с «Акроном».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

«Когда мы учились в школе и ходили на стадион, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче “Жигулёвской ГЭС”? А теперь приезжает “Спартак”! Последнее такое знаковое событие — это, наверное, приезд Владимира Путина в село Ширяево в 2000 году», — цитирует Сухих Metaratings.

Владимир Путин на встрече с россиянами в 2000 году | Источник: РИА "Новости"

Встреча между командами пройдёт в Жигулёвске 19 апреля. Начало — в 16:30 мск.

«Акрон» в текущем розыгрыше Кубка России уже обыграл столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Акрон» продал все билеты на матч Кубка России со «Спартаком».

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