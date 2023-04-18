Мэр Жигулёвска сравнил матч «Акрон» — «Спартак» с приездом Путина в 2000 году

«Когда мы учились в школе и ходили на стадион, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче “Жигулёвской ГЭС”? А теперь приезжает “Спартак”! Последнее такое знаковое событие — это, наверное, приезд Владимира Путина в село Ширяево в 2000 году», — цитирует Сухих Metaratings.