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19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Промес, Мозес и Хлусевич не сыграют с «Акроном»

Игроки «Спартака» Квинси Промес, Виктор Мозес и Даниил Хлусевич пропустят матч полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Акрона».

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Источник: РИА "Новости"

«Нападающий Квинси Промес остался в Москве, где он проходит финальный этап восстановления. Также продолжают работу по индивидуальной программе Даниил Хлусевич и Виктор Мозес», — сообщила пресс-служба «Спартака».

Матч «Акрон» — «Спартак» пройдет 19 апреля, на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

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