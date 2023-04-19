Матчами с участием «Спартака» и ЦСКА продолжится розыгрыш Кубка России по футболу

ЖИГУЛЕВСК /Самарская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Действующий победитель Кубка России по футболу московский «Спартак» в среду продолжит защиту титула матчем второго этапа полуфинала «плей-офф пути регионов» против тольяттинского «Акрона». Встреча в Жигулевске на стадионе «Кристалл», вместимость которого составляет 3 010 зрителей, начнется в 16:30 мск.

«Спартак» вылетел в «путь регионов», потерпев поражение в двухматчевом противостоянии с екатеринбургским «Уралом» (1:1 — дома, 1:2 — на выезде) в полуфинале «плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». До этого красно-белые заняли первое место в группе с самарскими «Крыльями Советов», петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом», а в ¼ финала по сумме двух матчей прошли столичный «Локомотив» (1:0 — в гостях, 4:2 — дома).

Выступающий во втором по силе дивизионе российского футбола, Мелбет — Первой лиге, «Акрон» на протяжении всего турнира выступал в «пути регионов». На пути ко второму этапу полуфинала «плей-офф пути регионов» тольяттинцы прошли «Торпедо-Владимир» (1:0), домодедовский «Пересвет» (5:0) и владикавказскую «Аланию» (1:0), в «плей-офф пути регионов» «Акрон» поочередно обыграл московские «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, 7:6 — по пенальти) и «Динамо» (0:0, 4:1 — по пенальти). Победитель одноматчевого противостояния в Жигулевске отправится в первый этап финала «плей-офф пути регионов», а проигравший завершит выступление в турнире.

Продолжающий защиту титула «Спартак» в 2023 году не может похвастаться стабильностью — из десяти матчей в 2023 году красно-белые проиграли два, четыре раза сыграв вничью и одержав четыре победы. В кубке страны осечки в играх с «Уралом» отправили их в «путь регионов», а в РПЛ ничьи с тем же «Уралом», «Ахматом» и «Динамо», а также поражение от «Оренбурга» не позволили сократить отставание от лидирующего в чемпионате России петербургского «Зенита». После 23 туров спартаковцы с 45 очками занимают третью строчку, за семь туров до конца сезона отставая от первого места на 10 очков.

Беспроигрышная серия «Акрона» перед встречей со «Спартаком» в официальных матчах насчитывает 13 игр (7 побед, 6 ничьих). В последний раз команда под руководством главного тренера Евгения Калешина проигрывала 13 ноября прошлого года, когда на выезде уступила ярославскому «Шиннику». Первая часть сезона в Первой лиге получилась у тольяттинцев менее успешной, из-за чего после 27 туров они занимают 12-е место из 18 — от зоны вылета во Вторую лигу за 7 туров до конца сезона команду отделяют 7 очков.

«Акрон», в отличие от «Спартака», подходит к домашнему матчу в оптимальном составе. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не сможет рассчитывать на дисквалифицированных вратаря Александра Селихова, полузащитников Руслана Литвинова и Даниила Хлусевича, а также нападающих Шамара Николсона и Александра Соболева. Кроме того, из-за травм встречу пропустят хавбеки Виктор Мозес и Наиль Умяров, а также фланговый нападающий Квинси Промес. Также под вопросом находится выход на поле защитника и капитана команды Георгия Джикии.

Очередной эпизод сериала: ЦСКА против «Урала»

В финале «плей-офф пути РПЛ» в двухматчевом противостоянии встречаются столичный ЦСКА и «Урал». Игра на «ВЭБ-Арене» начнется в 19:00 мск. Ответная встреча состоится на «Екатеринбург-Арене» 3 мая.

Предстоящий матч станет пятым в сезоне-2022/23 между ЦСКА и «Уралом». В последний раз команды встречались 15 апреля в Екатеринбурге в 23-м туре Мир — Российской премьер-лиги — гости одержали победу со счетом 2:1. В первом круге чемпионата армейцы также были сильнее (2:0). Еще дважды команды играли друг с другом на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, обменявшись домашними победами (2:1 в Москве в пользу ЦСКА, 0:0 и 5:4 в серии пенальти в Екатеринбурге в пользу «Урала»).

ЦСКА подходит к кубковой игре с «Уралом» в хорошей форме — в 2023 году армейцы потерпели только два поражения, последнее — в начале марта в матче чемпионата России с «Сочи» (0:2). Беспроигрышная серия ЦСКА в РПЛ и кубке страны составляет семь игр (шесть побед, одна ничья). «Урал», напротив, после серии без поражений, составлявшей 16 матчей, проиграл в четырех встречах чемпионата подряд и вылетел из первой десятки турнирной таблицы.

Победителю этой пары придется набраться терпения, прежде чем завершатся матчи «плей-офф пути регионов» и определится его соперник по финалу Кубка России.

В среду также состоится еще один матч второго этапа полуфинала «плей-офф пути регионов», в котором «Краснодар» примет «Крылья Советов», встреча начнется в 19:00 мск. Сильнейшая в этом противостоянии команда продолжит борьбу за трофей, в первом этапе финала «плей-офф пути регионов» ей предстоит встретится с победителем матча «Акрон» — «Спартак».