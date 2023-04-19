«Акрон» убрал три московских клуба. «Спартаку» приготовиться?

Может показаться забавным, но «Акрон» прямо сейчас — очень серьезный соперник для любой команды, даже для лидера РПЛ. Понятно, что класс клуба из Жигулевска не соответствует классу топов лиге повыше, но актуальное состояние просто восхитительное. Посудите сами: на весеннем отрезке ФНЛ «Акрон» вообще никому не проиграл. И в Кубке России, понятное дело, тоже.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 19.04.2023, 16:30 Акрон - Спартак -

Если бы ФНЛ стартовала в марте, то «Акрон» прямо сейчас ехал бы к РПЛ, поскольку тринадцать набранных очков — лучший результат в лиге на отрезке, как и разница забитых пропущенных (9:3). Да, есть еще три команды, набравшие столько же («Балтика», «Рубин» и «Родина»), но, во-первых, осенью от парней из Жигулевска такого не ждал примерно никто, а во-вторых, казалось бы, и мотивации особенной нет: середина таблицы, можно до конца турнира как-то доехать и уже в следующем сезоне открыть борьбу за повышение. Кстати говоря, уверен, что в сезоне-23/24 так и будет. «Акрон» точно поборется за РПЛ.

Тем более что главный тренер Евгений Калешин получает полнейшую поддержку от президента «Акрона» Павла Морозова: «Так получилось, что в этом году Виталий Николаевич Панов покинул нашу команду. И в общем-то мы рады, что Евгений Игоревич возглавил нашу команду, очень рассчитываем на продолжительное сотрудничество с этим специалистом. Пока то, что он делает в команде, мне как президенту клуба очень симпатично».

В общем, у «Акрона» сейчас полный порядок не только с результатами, но и в отношениях между руководством и спортивным блоком. А после победы над «Динамо» команда Калешина получила инъекцию дополнительной уверенности.

Именно поэтому важно оценить состояние самого «Спартака», а оно ведь прямо противоположное. Да, взяли важные три очка в матче с «Торпедо», но до этого красно-белым тотально не везло с результатами: то Шелия проведет лучший матч в жизни и сохранит для «Ахмата» ноль на «Открытии», то за «Урал» разрядит пушку Сиссе, не забивавший четыре года подряд, то у «Динамо» залетит в ворота больше, чем нанесено серьезных ударов. И тут уж каждый может разувериться в своих силах, поэтому ментально «Спартак» точно у «Акрона» не выигрывает. «Проигрывает» — сказать громко, а «выигрывает» — неправда. Правда где-то посередине.

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде

Еще один фактор: состав. Красно-белые из-за дисквалификации лишились Руслана Литвинова, который схватил желтую в матче с «Уралом», и по-прежнему не могут рассчитывать на Мозеса, Промеса и Хлусевича. В странном состоянии Георгий Джикия. Он попал в заявку на матч с «Торпедо», но в обороне сыграла пара Чернов — Дуарте. Кстати, весьма неплохо, но без изысков. И конечно, без классических подкатов Георгия.

Давным-давно и надолго дисквалифицированы Соболев, Николсон и Селихов. Всю историю этой дисквалификации вы знаете, а если не знаете — смотрите матч «Зенит» — «Спартак» в последнем туре группового этапа Кубка России — там все очень доходчиво объясняется. Кстати, этой тройке осталась всего пара матчей. Игра с «Акроном» станет предпоследней, где они забанены.

Итого: в Жигулевске по разным причинам не сыграют семь основных спартаковцев (а если считать Наиля Умярова — восемь). Это еще один минус для Гильермо Абаскаля. И, разумеется, жирнющий плюс для команды Калешина.

«Спартак» почти точно сыграет следующим составом: Максименко — в воротах, оборона: Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, полузащита: Пруцев, Мартинс, Зобнин, Игнатов. Ну и атака: Мелешин и Бальде. Других вариантов практически не видно. Если только Даниил Денисов не передвинется в полузащиту, на его месте справа выйдет Тавареш, а позицию левого защитника займет Леон Классен. Тогда из состава выпадет Павел Мелешин, а место рядом с ним в атаке займет Михаил Игнатов. Но это детали. Творческого подхода к составу все равно не получится. Это уже факт.

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин

Как и факт то, что матч с «Акроном» для «Спартака» может сложиться очень тяжело. Особенно если красно-белые продолжат так же относиться к реализации собственных моментов. Напомню: «Спартак» — весенний лидер РПЛ по количеству и качеству созданных моментов по версии Ru Stat. Но к набору очков и забитым мячам это прямого отношения не имеет.

«Динамо» вот тоже на три гола две недели назад наиграло. А забило ноль. И вылетело из Кубка России. Справится ли «Спартак»? В первую очередь с собой и с собственными проблемами?