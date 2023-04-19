«Акрон» — «Спартак»: составы команд на матч FONBET Кубка России
«Акрон» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Спартак
АкронКубок России: результаты и календарь
«Акрон» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России.
«Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Сагуткин, Полубояринов, Чудин, Килин, Савичев, Макаров, Палиенко, Салтыков, Понсе Нуньес.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Бальде.
Встреча пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», начало — в 16.30 по московскому времени.