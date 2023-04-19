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15:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Акрон» — «Спартак»: составы команд на матч FONBET Кубка России

«Акрон» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

«Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Сагуткин, Полубояринов, Чудин, Килин, Савичев, Макаров, Палиенко, Салтыков, Понсе Нуньес.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Бальде.

Встреча пройдет в Жигулевске на стадионе «Кристалл», начало — в 16.30 по московскому времени.

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