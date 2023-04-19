ЦСКА — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 19:00 мск.

Стартовые составы:

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Мендес, Карраскаль, Чалов, Заболотный.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бевеев, Бегич, Мишкич, Филипенко, Ранджелович, Бикфалви, Каштанов, Влут, Сиссе.

Напомним, в ½ финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА по сумме двух матчей обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 3:2. «Урал», в свою очередь, оказался сильнее «Спартака» — 3:2.