Действующий победитель Кубка России «Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из турнира

ЖИГУЛЕВСК /Самарская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1 в матче второго этапа полуфинала «плей-офф пути регионов» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в среду в Жигулевске.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Андреас Понсе (41-я минута) и Никита Салтыков (45+1). У проигравших отличился Томаш Тавареш (77). На 23-й минуте нападающий «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти.

«Спартак» завершил участие в Кубке России. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями трофея, в финале обыграв московское «Динамо» (2:1). «Спартак» одержал одну победу в последних семи матчах во всех турнирах.

«Акрон» выступает в Мелбет — Первой лиге, тольяттинский клуб является единственной командой из второго по силе дивизиона чемпионата России, продолжающей борьбу за победу в Кубке России. Тольяттинцы стартовали в турнире с четвертого раунда «пути регионов», победив «Торпедо» из Владимира (1:0), в пятом раунде команда оказалась сильнее домодедовского «Пересвета» (5:0), в шестом — владикавказской «Алании» (1:0). В «плей-офф пути регионов» «Акрон» обыграл четыре московские команды — ранее клуб победил «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, 7:6 — по пенальти) и «Динамо» (0:0, 4:1 — по пенальти).

В первом этапе финала «плей-офф пути регионов» тольяттинцы сыграют с победителем встречи между «Краснодаром» и самарскими «Крыльями Советов». Победитель этого матча квалифицируется во второй этап финала «плей-офф пути регионов», где сыграет с командой, проигравшей в двухматчевом противостоянии финала «плей-офф пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» между столичным ЦСКА и екатеринбургским «Уралом».