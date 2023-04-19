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19:16 (мск), источник: Sport24

Футболисты «Акрона» отпраздновали победу над «Спартаком», спев хит Юры Шатунова с фанатами

Футболисты тольяттинского «Акрона» отпраздновали победу над московским «Спартаком» в Кубке России вместе с болельщиками.

Акрон
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Источник: РИА "Новости"

Игроки и фанаты вместе исполнили хит Юры Шатунова «Седая ночь». Такой вид празднования побед является традиционным для «Акрона».

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK

В следующем раунде Кубка России «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Крылья Советов».

Акрон
2:1
Первый тайм: 2:0
Спартак
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