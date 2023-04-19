Футболисты «Акрона» отпраздновали победу над «Спартаком», спев хит Юры Шатунова с фанатами

Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф19.04.2023, 16:30 (МСК UTC+3)Кристалл
|Евгений Калешин
|Гильермо Абаскаль
|Андрес Понсе
|41′
|Томаш Тавареш
|77′
|69327
|45′
|1
|Сергей Волков
|98
|Александр Максименко
|3
|Данила Сагуткин
|4
|Алексис Дуарте
61′
|5
|Джамалдин Ходжаниязов
|20
|Томаш Тавареш
|27
|Иван Чудин
|23
|Никита Чернов
|77
|Константин Савичев
52′
|17
|Антон Зиньковский
|6
|Сергей I Макаров
|25
|Данил Пруцев
|12
|Максим Палиенко
30′
|9
|Кейта Бальде
|8
|Евгений Песегов
|22
|Михаил Игнатов
58′
|14
|Никита Салтыков
90′
|87
|Даниил Зорин
|69
|Павел Шакуро
|35
|Кристофер Мартинс
66′
|18
|Антон Килин
63′
|70
|Павел Мелешин
|70
|Абу-Саид Эльдарушев
|47
|Роман Зобнин
46′
|97
|Данил Полубояринов
90′
|5
|Леон Классен
|88
|Дмитрий Сасин
|97
|Даниил Денисов
46′
|11
|Андрес Понсе
63′
|39
|Павел Маслов
|92
|Руслан Апеков
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Амелин(Россия, Тула)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Михаил Иванов(Россия, Кострома)
|ВАР
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)