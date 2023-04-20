Абаскаль: пенальтиста «Спартака» выбираю я. Могу попросить сделать это службу безопасности

«Я всегда выбираю пенальтиста. Могу службу безопасности попросить, чтобы они выбрали (улыбается). Можно не забивать на тренировках, а потом забивать. Вот игрок “Динамо”. Как зовут его? В конце прошлого сезона не забил (Фомин. — Прим. “Чемпионата”). Сколько у него было, 17 подряд? Но “Спартаку” не забил. Возможно, самый важный? Хотя остальные я не видел. Если кто-то не забил, то что, мне сказать ему больше не бить? Тогда не останется никого. Не мне же идти их потом исполнять», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.