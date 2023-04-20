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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Абаскаль: пенальтиста «Спартака» выбираю я. Могу попросить сделать это службу безопасности

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после поражения своей команды в кубковом матче с «Акроном» (1:2) ответил на вопрос о том, кто в команде выбирает главного пенальтиста.

Акрон
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Источник: РИА "Новости"

«Я всегда выбираю пенальтиста. Могу службу безопасности попросить, чтобы они выбрали (улыбается). Можно не забивать на тренировках, а потом забивать. Вот игрок “Динамо”. Как зовут его? В конце прошлого сезона не забил (Фомин. — Прим. “Чемпионата”). Сколько у него было, 17 подряд? Но “Спартаку” не забил. Возможно, самый важный? Хотя остальные я не видел. Если кто-то не забил, то что, мне сказать ему больше не бить? Тогда не останется никого. Не мне же идти их потом исполнять», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

На 23-й минуте матча нападающий красно-белых Кейта Бальде не реализовал пенальти.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео из официального сообщества «Матч Премьер» в VK

После этого футболисты «Акрона» ещё до перерыва обеспечили себе комфортный результат: голы Понсе и Салтыкова зафиксировали на табло промежуточный итог — 2:0.

Во втором тайме спартаковцы отыграли один мяч усилиями Тавареша, однако сравнять счёт не сумели. Как итог — победа «Акрона» (2:1).

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2:1
Первый тайм: 2:0
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