Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Краснодар
Крылья Советов
10
Футбол. Кубок России
2-й тайм
ЦСКА
Урал
01
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Сити
Футбол. Кубок России
16:30
Акрон
Спартак
21
Футбол. Еврокубки
18.04
Челси
Реал
02
Все события
20:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«В детстве и “Барсу” возили». Что за вратарь Волков, прибивший шансы «Спартака» на Кубок

Взял важнейший пенальти от Бальде. А до этого в серии пенальти прошёл «Локо» и «Динамо».

Акрон
СпартакКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

На 23-й минуте сказка «Акрона» должна была закончиться. Зобнин обыгрался с Бальде и заработал пенальти. Парадоксально, что именно Зобнин был последним футболистом «Спартака», который реализовал 11-метровый в официальных встречах. Но не он взял мяч. Это сделал Бальде. И не забил пенальти. Аплодисменты Сергею Волкову — идеально прыгнувшему в угол. А уже после почти безупречно сыгравшему до конца матча.

Футбол

Кубок России 2022/2023
Путь регионов. Плей-офф, 19.04.2023, 16:30

Акрон2Спартак1

О герое «Акрона» известно немного. Хоть он и сыграл в основе почти во всех матчах команды в Кубке. Кроме второго, с «Пересветом», где соперника разгромили и без его участия. И за всё время у 27-летнего голкипера только два пропущенных мяча в основное время — сначала от «Локомотива» и теперь — от «Спартака». А ещё две выигранные серии пенальти — как раз в матче с «Локо», а потом с «Динамо».

Волков — воспитанник академии Коноплёва. Собственно, в «Акроне» их собралось достаточно. А недавно эта академия вошла в состав клуба. Так что теперь с будущим не должно быть каких-то проблем.

Но в нынешнем клубе голкипер оказался только в 2019-м. Собственно, Волков — главный ветеран «Акрона». Подписывал контракт, когда команда выступала ещё в КФК. Потом второй дивизион, теперь Первая лига и параллельно решающие стадии Кубка России. А становление Сергея проходило в тольяттинской «Ладе». Вот что он рассказывал Metaratings о том периоде.

Чем запомнился тот период? Дорога до Челябинска сутками на автобусах, 24 часа на сборы в Крымск. И мутные игры, которые непонятно кто проводил, но всегда шли разговоры, всегда облако над «Ладой» висело. Но я благодарен этому клубу. В любом случае я дебютировал за них, переходил в профессиональный футбол. Не так, как хотелось бы мальчишке после Академии, но всё не просто так даётся. Я мог потратить свободное время по-другому — не на девочек, гуляния, а больше оставаться после тренировок, больше работать над собой в тренажерном зале. У меня не было к этому интереса и желания. Парню 18 лет, я в родном городе — все отдыхают, гуляют, вот и я чуть не ушёл в ту степь.

Сергей Волков
вратарь «Акрона»

В 2017-м парень попал в чемпионат Крыма. Казалось, на этом карьера могла финишировать. Но потом — возвращение в «Ладу» и успешный просмотр в «Акроне». В нынешнем сезоне (как и в предыдущих) Волков — основной голкипер. У него 11 «сухих» матчей из 26 сыгранных в Первой лиге. И 27 пропущенных мячей. А теперь и четыре «сухаря» из шести в Кубке.

«С кем хотел бы сыграть дальше? Давайте московские команды, будем по Москве идти. С любым соперником легко не будет, просто наслаждаемся, что мы здесь», — говорил он после победы над «Динамо» в эфире «Матч! Премьер».

Читайте также
«Спартак» вылетел из Кубка России от команды Первой лиги. «Акрон» — чудо этого сезона!

Пожелания сбылись — им достался «Спартак». Победа 2:1 и продолжение сказки. Теперь они ждут победителя пары «Краснодар» — «Крылья Советов».

Забавно, что Волков не из тех, кто вообще куда-то стремится из клуба, который дал ему шанс на высоком уровне. А в редких интервью вспоминает детство в Академии Коноплёва. «Было ещё по детству много хороших турниров, “Барселону” возили. Но пока победа над “Локомотивом”, наверное, самый значимый результат для меня. Было ли страшно? Это футбол и все люди: две руки, две ноги. Просто кто-то дольше на этом уровне, кто-то только подходит к этому. Страшно не было. Хочу ли я привлечь внимание других клубов? Нет. Мы все хотим добиваться результатов, выигрывать. Скажем так: я себя не продаю. Всё придёт, всему своё время», — говорил он.

И, похоже, момент, когда всё придёт, уже очень близко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пускай вообще рот не открывает». Карпин наехал на Талалаева
«Голые кулаки — это разрешение на убийство». Интервью со звездой кулачки
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь