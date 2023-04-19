«В детстве и “Барсу” возили». Что за вратарь Волков, прибивший шансы «Спартака» на Кубок

На 23-й минуте сказка «Акрона» должна была закончиться. Зобнин обыгрался с Бальде и заработал пенальти. Парадоксально, что именно Зобнин был последним футболистом «Спартака», который реализовал 11-метровый в официальных встречах. Но не он взял мяч. Это сделал Бальде. И не забил пенальти. Аплодисменты Сергею Волкову — идеально прыгнувшему в угол. А уже после почти безупречно сыгравшему до конца матча.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 19.04.2023, 16:30 Акрон 2 Спартак 1

О герое «Акрона» известно немного. Хоть он и сыграл в основе почти во всех матчах команды в Кубке. Кроме второго, с «Пересветом», где соперника разгромили и без его участия. И за всё время у 27-летнего голкипера только два пропущенных мяча в основное время — сначала от «Локомотива» и теперь — от «Спартака». А ещё две выигранные серии пенальти — как раз в матче с «Локо», а потом с «Динамо».

Волков — воспитанник академии Коноплёва. Собственно, в «Акроне» их собралось достаточно. А недавно эта академия вошла в состав клуба. Так что теперь с будущим не должно быть каких-то проблем.

Но в нынешнем клубе голкипер оказался только в 2019-м. Собственно, Волков — главный ветеран «Акрона». Подписывал контракт, когда команда выступала ещё в КФК. Потом второй дивизион, теперь Первая лига и параллельно решающие стадии Кубка России. А становление Сергея проходило в тольяттинской «Ладе». Вот что он рассказывал Metaratings о том периоде.

Чем запомнился тот период? Дорога до Челябинска сутками на автобусах, 24 часа на сборы в Крымск. И мутные игры, которые непонятно кто проводил, но всегда шли разговоры, всегда облако над «Ладой» висело. Но я благодарен этому клубу. В любом случае я дебютировал за них, переходил в профессиональный футбол. Не так, как хотелось бы мальчишке после Академии, но всё не просто так даётся. Я мог потратить свободное время по-другому — не на девочек, гуляния, а больше оставаться после тренировок, больше работать над собой в тренажерном зале. У меня не было к этому интереса и желания. Парню 18 лет, я в родном городе — все отдыхают, гуляют, вот и я чуть не ушёл в ту степь. Сергей Волков вратарь «Акрона»

В 2017-м парень попал в чемпионат Крыма. Казалось, на этом карьера могла финишировать. Но потом — возвращение в «Ладу» и успешный просмотр в «Акроне». В нынешнем сезоне (как и в предыдущих) Волков — основной голкипер. У него 11 «сухих» матчей из 26 сыгранных в Первой лиге. И 27 пропущенных мячей. А теперь и четыре «сухаря» из шести в Кубке.

«С кем хотел бы сыграть дальше? Давайте московские команды, будем по Москве идти. С любым соперником легко не будет, просто наслаждаемся, что мы здесь», — говорил он после победы над «Динамо» в эфире «Матч! Премьер».

Пожелания сбылись — им достался «Спартак». Победа 2:1 и продолжение сказки. Теперь они ждут победителя пары «Краснодар» — «Крылья Советов».

Забавно, что Волков не из тех, кто вообще куда-то стремится из клуба, который дал ему шанс на высоком уровне. А в редких интервью вспоминает детство в Академии Коноплёва. «Было ещё по детству много хороших турниров, “Барселону” возили. Но пока победа над “Локомотивом”, наверное, самый значимый результат для меня. Было ли страшно? Это футбол и все люди: две руки, две ноги. Просто кто-то дольше на этом уровне, кто-то только подходит к этому. Страшно не было. Хочу ли я привлечь внимание других клубов? Нет. Мы все хотим добиваться результатов, выигрывать. Скажем так: я себя не продаю. Всё придёт, всему своё время», — говорил он.