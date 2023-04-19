«Краснодар» победил по пенальти «Крылья Советов» и сыграет с «Акроном» в Кубке России

На 32-й минуте хозяева повели в счете после шикарного удара Эдуарда Сперцяна. Перед уходом на перерыв «Крылья» остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Амар Рахманович. Во втором тайме «быки» удвоили свое преимущество — отличился Джон Кордоба. Уже в добавленное время самарцы сотворили невероятный камбэк, сравняв счет — на 93-й и 95-й минутах забили Дмитрий Цыпченко и Илья Гапонов. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Краснодара» — 3:0.