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21:35 (мск), источник: Sport24

«Краснодар» победил по пенальти «Крылья Советов» и сыграет с «Акроном» в Кубке России

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл на своем поле самарские «Крылья Советов» в матче второго раунда полуфинала Пути регионов Кубка России.

Краснодар
Крылья СоветовКубок России: результаты и календарь
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Источник: Sport24

На 32-й минуте хозяева повели в счете после шикарного удара Эдуарда Сперцяна. Перед уходом на перерыв «Крылья» остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Амар Рахманович. Во втором тайме «быки» удвоили свое преимущество — отличился Джон Кордоба. Уже в добавленное время самарцы сотворили невероятный камбэк, сравняв счет — на 93-й и 95-й минутах забили Дмитрий Цыпченко и Илья Гапонов. Основное время завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты «Краснодара» — 3:0.

В первом раунде финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» сыграет против тольяттинского «Акрона».

Краснодар
2:2
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
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