Безумный сюжет в Краснодаре! «Крылья» вдесятером отыгрались с 0:2, но провалили серию пенальти

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Есть ощущение, что после рестарта сезона «Краснодар» был чемпионом по скепсису. И хотя первое впечатление зачастую бывает обманчивым, после 0:3 от ЦСКА в первом четвертьфинале FONBET Кубка России «быки» сами дали несколько поводов упрекнуть себя в мягкотелости. Упустили дома победу над «Торпедо» (2:2), а в Черкизове, добыв к перерыву перевес в два мяча, во второй половине превратились в мальчиков для битья под напором разбушевавшегося «Локомотива» (2:3).

Каких только разговоров в ту пору не было! И о стиле работы Владимира Ивича, который славится жестким характером. И о количестве легионеров в стартовом составе, хотя по уровню некоторые из них явно не дотягивают до планки, поднятой черно-зелеными в их лучшие годы. Но, естественно, не все, и тот же Кади Боржес с его еврокубковым опытом вполне мог быть ключевым игроком «Краснодара» условной трехлетней давности.

Однако постепенно Ивич нащупал нужный баланс, поняв как возможности, так и характер своих футболистов. Те в различных интервью отзывались о тренере, используя эпитеты «строгий», «серьезный», «требовательный». Тот, кто постоянно хочет побеждать и даже после разгрома «Химок» (6:0) говорит, что занимаемое на тот момент седьмое место не нравится ни ему, ни игрокам.

Источник: Фото пресс-служба «Краснодара»

Теперь же мы говорим о «Краснодаре» как о самой результативной команде российской футбольной весны, восхищаясь как привычными, так и новыми героями. То, что Ивич реанимирует Кордобу, было ожидаемо. Вернувшись в РПЛ, колумбиец показал, что с мотивацией у него все в порядке. А его состояние времен первой части чемпионата было почти идентично форме Кайо и Рамиреса. Все трое временно покидали южан, но, в отличие от выступавшего в Бразилии Алонсо, не участвовали в официальных матчах более семи месяцев. Соответственно, им потребовалось время, чтобы вернуться в нужный ритм.

Ну, а полузащитник Кривцов — едва ли не главное открытие этого года. Его семь мячей с учетом всех турниров — феноменальный результат с учетом, что речь идет не о нападающем. Который к тому же не всегда выходил весной в стартовом составе. Но как раз за умение выдавать максимум независимо от игрового времени Кривцова и хвалит Ивич, рассказавший, что 20-летний футболист еще и пропустил большую часть предсезонной подготовки.

Важно, что Кривцов в полной мере соответствует главному требованию Ивича: «Все ради команды». Как раз это и требовалось в среду, так как «Крылья», несмотря на серьезные кадровые проблемы, временами сильно напрягали хозяев, забирая мяч и симпатично комбинируя. «Быкам» же пришлось экстренно перестраиваться из-за полученного Черниковым сотрясения мозга.

Но в который раз их выручило индивидуальное мастерство Сперцяна, который дотащил мяч до штрафной и классным ударом отправил его в цель рикошетом от перекладины.

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Этот успех оказался исключительно важен, так как самарцы заметно прибавили после перерыва, и даже удаление Рахмановича не снизило число опасных атак волжан. Зуев заставил Сафонова вытягивать мяч из угла уже при игре в меньшинстве, а Ионов испортил блестящий пас Сперцяна и не реализовал выход один на один.

Как оказалось, нужно было забивать все, так как даже пятнадцатого в сезоне гола Кордобы, который увеличил преимущество хозяев, оказалось недостаточно.

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В концовке не выбрасывавшие белый флаг «Крылья» невероятным образом перевернули игру. А Сычевой-Писарский, которого Игорь Осинькин берег для концовки, хоть и не забил, выиграл ключевое единоборство в первой голевой атаке. Два мяча в компенсированное время с убойным выстрелом Гапонова — это сюжет как раз для кубковых турниров!

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Видео из официального сообщества МАТЧ ПРЕМЬЕР в VK