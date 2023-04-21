«Могли бы выиграть крупнее» Как молодой футбольный клуб из Тольятти разгромил «Динамо», «Спартак» и «Локомотив»

«Лента.ру» — подробнее об успехах молодого коллектива из Тольятти, который без бюджетного финансирования смог за короткий срок превратиться из любительской команды в кошмарный сон для российских топ-клубов.

Катком по грандам

РФС в нынешнем сезоне радикально поменял формат проведения Кубка России. Рассказ о тонкостях регламента достоин отдельного текста, однако если коротко: клубы из ФНЛ и ниже попали в Путь регионов, где играли в стандартном формате на вылет, а представителей элитного дивизиона определили в Путь РПЛ. Там проводился полноценный групповой этап, после чего лучшие продолжили играть в плей-офф РПЛ, худшие вылетели, а не самые худшие спустились в Путь регионов, где начали играть на вылет.

В матче за титул сойдутся победители двух Путей.

«Акрон» начал поход за титулом со стадии 1/32 финала Пути регионов, где с минимальным счетом обыграл представителя второго дивизиона владимирское «Торпедо».

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. 5-й раунд, 2.11.2022, 16:00 Акрон 5 Пересвет 0

В следующей стадии со счетом 5:0 был разгромлен подмосковный «Пересвет», который также играет в третьей по силе российской лиге. На этом легкая прогулка для «Акрона» закончилась, все следующие соперники были очень серьезными.

В ⅛ финала середняк ФНЛ «Акрон» с трудом обыграл одного из лидеров дивизиона — «Аланию» (1:0), после чего настало время расправляться с московскими командами РПЛ, спустившимися в Путь регионов. Первыми под раздачу попали столичные торпедовцы, которые, справедливости ради, сейчас вполне соответствуют уровню «Акрона». Тольяттинцы забили по голу в первом и втором таймах и смогли удержать преимущество, несмотря на то что с 58-й минуты играли в меньшинстве.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. 6-й раунд, 16.11.2022, 15:00 Акрон 1 Алания 0

После этого в гости к «Акрону» пожаловал «Локомотив», который уже к 14-й минуте оказался в роли догоняющего. В концовке второго тайма москвичи отыгрались и перевели встречу в серию пенальти, где команды нанесли 13 ударов, но решающий промах остался за железнодорожниками.

Еще во время матча стало известно, что «Локомотив» в любом случае получит техническое поражение, так как на поле вышел дисквалифицированный Дмитрий Баринов, однако игроки «Акрона» об этом не знали и честно сделали свое дело.

После этого был выезд в Москву, где тольяттинцам противостояло московское «Динамо». Бело-голубые загубили уйму голевых моментов, и «Акрон» смог дотянуть до серии пенальти, где нервы оказались крепче у гостей — 4:1.

Покорение «Спартака»

Перед игрой со «Спартаком» 19 апреля в полуфинале Пути регионов многие специалисты ставили на то, что тольяттинская сказка должна закончиться. Помимо явного превосходства в подборе футболистов, в пользу красно-белых говорил тот факт, что команда провалила весну в РПЛ и выбыла из гонки за титул, так что Кубок России был для нее единственным шансом реабилитироваться. За «Акрон» же говорили фактор домашнего стадиона в Жигулевске, билеты на который смели за час, и сверхмотивация в игре с очередным грандом.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 26.02.2023, 12:00 Акрон 2 Торпедо 0

На 23-й минуте москвичи должны были выходить вперед, но голкипер хозяев Сергей Волков взял очередной пенальти, не позволив Кейта Бальде открыть счет. При этом хозяева не стояли «автобусом» у своей штрафной и регулярно создавали моменты у ворот Александра Максименко. В концовке тайма наступила пятиминутка «Акрона», в течение которой тольяттинцы провели две шикарные атаки, завершившиеся голами ударами головой в исполнении Андреса Понсе и Никиты Салтыкова.

Во второй половине встречи «Спартак» понесся вперед и запер соперника в штрафной, но «Акрон» защищался настолько круто, что Волкову практически не приходилось спасать свою команду. Единственный раз голкиперу пришлось капитулировать на 78-й минуте, когда Томаш Тавареш нанес сумасшедший по силе и точности удар в дальний угол из пределов штрафной. Остаток времени тольяттинцы качественно отбивались и смогли сохранить преимущество до финального свистка. Хотя и в серии пенальти они наверняка были бы фаворитами.

Болельщики на трехтысячном стадионе «Кристалл» в Жигулевске были в экстазе, причем не только на трибунах: огромное количество людей находилось на крышах соседних домов, гаражей и просто за забором. Вне себя от радости были и футболисты. Тренер же «Акрона» Виталий Калешин после игры излучал максимальное спокойствие.

Мы заслужили победу. Создали больше моментов. Кажется, что переиграли соперников, не оставляли им много зон. Пространство перед нашими воротами перекрыли. Если бы реализовали моменты — счет мог быть крупнее. Виталий Калешин главный тренер "Акрона"

Кадры решают

Поклонники российского футбола отлично помнят Калешина по выступлениям в РПЛ за «Кубань», ныне покойный ФК «Москва», «Рубин» и «Краснодар». После окончания карьеры он сначала поработал в штабе «Кубани», затем возглавлял тверскую «Волгу» и калининградскую «Балтику», а с 5 сентября прошлого года стал тренером «Акрона». Под его руководством провалившая старт ФНЛ команда практически перестала проигрывать, но и побед было слишком мало — всего шесть, так что в лиге команда находится на скромном 13-м месте.

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 14.03.2023, 17:30 Акрон 1 Локомотив 1 П 7:6

По версии портала Transfermarkt, «Акрон» находится на десятом месте в ФНЛ по суммарной стоимости футболистов (7,05 миллиона евро), однако любопытных игроков в команде хватает. Защитник Джамалдин Ходжаниязов, например, в составе сборной России U-17 становился чемпионом Европы, провел несколько матчей за «Зенит», поиграл в Дании за «Орхус», а перед переходом в «Акрон» выступал три года в чемпионате Азербайджана за «Сумгайыт».

Полузащитник Константин Савичев является воспитанником «Спартака» и даже играл за красно-белых в товарищеском матче против «Црвены Звезды» на премьере стадиона «Открытие Арена», но в официальных встречах за красно-белых так и не дебютировал. 19 апреля он передал бывшей команде красноречивый привет. Опыт выступления в РПЛ имеют капитан команды Антон Килин, Максим Палиенко и единственный легионер клуба Андрес Понсе.

Венесуэлец изначально приезжал в «Анжи», после чего успел попылить за «Ахмат» и «Ротор».

Конечно, победы «Акрона» над четырьмя клубами РПЛ — сенсация, но в каждом случае у триумфа были свои причины. «Торпедо» сейчас — объективно слабый клуб, «Локомотив» на момент встречи с тольяттинцами был увлечен решением вопроса по сохранению прописки в РПЛ, а вот «Динамо» и «Спартак» — действительно серьезная добыча. В первом случае «Акрону» откровенно повезло, а во втором — команда была лучше москвичей по игре и грамотно воспользовалась фактором своего поля.

Теперь на пути к финалу Кубка России «Акрону» предстоит сделать два шага: обыграть в гостях «Краснодар», а затем встретиться с неудачником из пары ЦСКА — «Урал». В старом формате турнира тольяттинцы давно бы завоевали титул, но и куча встреч с клубами РПЛ — отличная награда для коллектива с очень недолгой историей и его болельщиков.

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Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 4.04.2023, 19:30 Динамо 0 Акрон 0 П 1:4

Профессиональный клуб «Акрон» появился только в 2018 году, до этого команда три года выступала в любительских лигах. Инициатором создания коллектива стал бизнесмен Павел Морозов, уроженец самарской области. В конце 1990-х он занялся переработкой металла, открыл компанию под названием «Прибрежный», которая вскоре трансформировалась в «Акрон Холдинг». Дела у Морозова шли очень хорошо, и со временем у него появилось достаточное количество свободных средств для инвестиций в футбол, который он любит с детства. Вдохновившись примером владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, бизнесмен решил организовать собственный футбольный клуб, который не будет зависеть от бюджетных средств.

Я видел Галицкого два раза в жизни. Первый раз — на пленарной сессии в Сочи, когда он зарубился с «Пятерочкой». Было видно, что человек с неуемной энергией, огромным потенциалом, максимально заряжен, все будет получаться. Через несколько лет он запустил проект футбольного клуба. Должны быть кумиры, примеры для подражания, на которых хотелось бы равняться. В России пример — это Галицкий. Льстят сравнения с ним, но мы не сделали и 20 процентов от того, что сделал он. Павел Морозов

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь регионов. Плей-офф, 19.04.2023, 16:30 Акрон 2 Спартак 1

До ФНЛ «Акрон» следовал без остановок. Команда сходу стала третьей в первенстве России среди любительских футбольных клубов (ЛФК) и завоевала путевку в ПФЛ в зону Урал-Приволжье, которую выиграла с первой попытки. Так в сезоне-2020/2021 «Акрон» стал участником первого дивизиона. В этой лиге коллектив наконец забуксовал: в первом чемпионате тольяттинцы стали 17-ми и должны были вылетать, однако сохранили место в ФНЛ благодаря отказу от лицензирования вылетевшего из РПЛ «Тамбова».

Второй сезон сложился успешнее: «Акрон» занял девятое место, а сейчас пока идет 13-м. О повышении в классе пока думать рано, но гендиректор тольяттинцев Алексей Власов недавно рассказал, что в случае необходимости команда найдет средства для выступления в РПЛ. По его словам, речь идет о 1,5 миллиарда рублей. Несмотря на скромные успехи в ФНЛ, у «Акрона» все в порядке с зарплатами.

По словам Морозова, в клубе получают средние деньги по меркам ФНЛ, однако инсайдеры говорят о том, что гонорары в «Акроне» сравнимы с зарплатами самых богатых команд лиги.

При этом тольяттинцы не делают дорогостоящих приобретений, избирательно относятся к приглашению легионеров и, как и Галицкий в «Краснодаре», хотят опираться на своих воспитанников. Таковых, по понятным причинам, в составе «Акрона» пока нет, однако летом прошлого года клуб взял шефство над знаменитой «Академией имени Коноплева». Школа когда-то штамповала игроков для клубов РПЛ и сборной России, но в последние годы находилась в состоянии клинической смерти из-за проблем с финансированием.

После постройки собственного стадиона в Тольятти, который уже есть в планах, у «Акрона» будет все для того, чтобы не только эпизодически зажигать в Кубке, но и планомерно двигаться в сторону ведущих клубов страны. Главное, чтобы Морозов продолжал гореть этой идеей.