Футболисты «Урала» и ЦСКА в среду определят первого финалиста Кубка России

Матч между «Уралом» и ЦСКА пройдет в Екатеринбурге и начнется в 17:00 мск. Первая встреча команд, которая состоялась 19 апреля на «ВЭБ-Арене», завершилась вничью со счетом 1:1. В случае равного счета после второй игры победитель определится в серии пенальти. Победитель выйдет финал Кубка России, проигравший отправится во второй этап финала «плей-офф пути регионов».

«Урал» подходит к игре с серией из пяти матчей без побед (три поражения, две ничьи). В последний раз екатеринбургская команда победила московский «Спартак» в ответном матче ½ финала «плей-офф пути РПЛ» (2:1), встреча прошла 4 апреля. ЦСКА, напротив, имеет 10-матчевую серию без поражений в официальных играх (семь побед, три ничьи). В последний раз армейский клуб проиграл «Сочи» 5 марта в матче 18-го тура РПЛ (0:2). ЦСКА и «Урал» проведут шестой матч в этом сезоне, в играх чемпионата России московская команда дважды победила (2:1, 2:0). Также команды встречались на групповой стадии Кубка России, они обменялись домашними победами — ЦСКА выиграл со счетом 2:1, «Урал» оказался сильнее после серии пенальти (0:0, 5:4).

Футбол Кубок России 2022/2023 Путь РПЛ. Плей-офф, 3.05.2023, 17:00 Урал - ЦСКА -

Обладатель Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгений Алдонин отметил, что матч с «Уралом» будет непростым для армейского клуба. «По характеру кубковые матчи особенные, для “Урала” эти игры являются знаковыми в этом сезоне, — сказал Алдонин ТАСС. — Первый матч завершился со счетом 1:1, была уверенная победа ЦСКА в чемпионате, но эта кубковая игра будет очень сложной. Вселяет некую уверенность достаточно стабильная игра ЦСКА, очки добывают регулярно, очень хотелось бы, чтобы дальше это продолжилось в кубке. С другой стороны, затянувшаяся серия без поражений в матче с “Уралом” настораживает, потому что любая серия рано или поздно заканчивается». Алдонин также отметил, что сильными сторонами «Урала» являются быстрые атаки и игра в обороне.

28 апреля генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что Кубок России важен для клубка так же, как и РПЛ. «Важнее ли сейчас Кубок России для ЦСКА, чем чемпионат? Я не готов таким образом ставить вопрос, скорее, в каждом матче — а их осталось не так много — побеждать. Тогда обязательно той цели, о которой вы говорили, можно будет достичь, — сказал Бабаев ТАСС. — Потому что победа в кубке, безусловно, очень важна, это действительно трофей. Но попадание в тройку призеров, тем более мы давно там не были, тоже очень серьезная задача и цель».

В последний раз «Урал» играл в финале Кубка России в 2019 году, тогда екатеринбургская команда в решающем матче уступила московскому «Локомотиву» (0:1). Также «Урал» был участником финала в 2017 году, но тогда тоже уступил «Локомотиву» (0:2). ЦСКА в последний раз играл в финале турнира в 2016 году, команда уступила петербургскому «Зениту» (1:4). На счету армейского клуба семь побед в Кубке России, четыре раза красно-синие проигрывали в финале. ЦСКА по количеству побед в кубке страны является вторым, уступая по этому показателю только «Локомотиву» (девять трофеев).

«Акрон» повезет около 500 болельщиков

В другом матче дня «Акрон» на выезде сыграет с «Краснодаром», встреча начнется в 19:30 мск. «Акрон» выступает в Мелбет — Первой лиге, тольяттинский клуб является единственной командой из второго по силе дивизиона чемпионата России, продолжающей борьбу за победу в Кубке России. Тольяттинцы стартовали в турнире с четвертого раунда «пути регионов», победив «Торпедо» из Владимира (1:0), в пятом раунде команда оказалась сильнее домодедовского «Пересвета» (5:0), в шестом — владикавказской «Алании» (1:0). В «плей-офф пути регионов» «Акрон» обыграл четыре московские команды — «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, 7:6 — по пенальти), «Динамо» (0:0, 4:1 — по пенальти) и «Спартак» (2:1).

«Краснодар» занял первое место в группе А, в которой также выступали «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» и подмосковные «Химки». В двух матчах ¼ финала «плей-офф пути РПЛ» краснодарцы уступили ЦСКА (0:3, 1:0). В «плей-офф пути регионов» «Краснодар» прошел грозненский «Ахмат» (3:0), «Ростов» (1:1, 5:3 — после пенальти), самарские «Крылья Советов» (2:2, 3:0 — после пенальти). «Краснодар» всего один раз играл в финале Кубка России, в 2014 году команда уступила «Ростову» (0:0, 5:6 — по пенальти). «Акрон», который был образован в 2018 году, ни разу не играл в решающих матчах кубка страны.

Футбол Кубок России 2022/2023 Финал Пути регионов. Этап 2, 3.05.2023, 19:30 Краснодар - Акрон -

24 апреля пресс-служба «Акрона» сообщила, что клуб организует бесплатные автобусы для проезда болельщиков на матч с «Краснодаром». «На автобусах на матч приедут порядка 500 человек, — сообщил ТАСС генеральный директор “Акрона” Алексей Власов. — В принципе, ожидаем 2−2,5 тыс. болельщиков на игре. Болельщики всегда нам помогают, надеемся на их слаженную поддержку, чтобы команда чувствовала. Я уверен, что футболисты услышат и почувствуют поддержку».

В сезоне-2022/23 Кубок России проходит в обновленном формате и состоит из двух стадий: первая прошла с августа по декабрь 2022 года и делилась на «путь РПЛ» и «путь регионов». В плей-офф впервые применена система Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В матчах «плей-офф пути РПЛ» выступают команды, занявшие первые и вторые места на групповом этапе. На каждой стадии «плей-офф пути РПЛ» проигравшая команда опускается в соответствующую стадию «плей-офф пути регионов».

В «плей-офф пути регионов» каждая стадия разыгрывается в два этапа: на первом этапе четвертьфинала победители шестого раунда «пути регионов» играли с третьими командами группового этапа «пути РПЛ». На втором этапе четвертьфинала победители первого этапа данной стадии встречались с проигравшими командами в ¼ финала «плей-офф пути РПЛ». Та же система применяется и в последующих стадиях.