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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — ЦСКА: Заболотный сыграет в атаке у армейцев

Сегодня, 3 мая, пройдёт ответная игра финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в которой встретятся «Урал» и ЦСКА.

ЦСКА
УралКубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Главным арбитром встречи назначен Михаил Иванов (Кострома). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Стартовые составы:

«Урал»: Помазун, Бегич, Эмерсон, Кулаков, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Юшин, Ранджелович, Бикфалви, Влут.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Обляков, Зделар, Кучаев, Мендес, Медина, Заболотный.

Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между этими командами проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и закончился со счётом 1:1.

Напомним, «Урал» в полуфинале выбил «Спартак», а ЦСКА оказался сильнее «Крыльев Советов».

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