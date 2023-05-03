«Урал» — ЦСКА: Заболотный сыграет в атаке у армейцев

Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Главным арбитром встречи назначен Михаил Иванов (Кострома). Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Первый матч финала Пути РПЛ Кубка России между этими командами проходил в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и закончился со счётом 1:1.