ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в ответном матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в ответном матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе ЦСКА отличились Хесус Медина (45+3) и Федор Чалов (57). У «Урала» мяч забил Рай Влут (51, с пенальти).
Первый матч противостояния завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России.
Позднее в среду состоится матч первого этапа финала пути регионов «Краснодар» — «Акрон» (Тольятти). Победитель этой встречи выйдет во второй этап финала пути регионов, где встретится с «Уралом».
Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В суперфинале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.