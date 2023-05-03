Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Специя
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ювентус
Лечче
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Фиорентина
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Сампдория
Торино
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Ливерпуль
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Милан
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
22:00
Лацио
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
Верона
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Сельта
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
ЦСКА
12
Все события
19:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал» в ответном матче финала пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу.

Урал
ЦСКАКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе ЦСКА отличились Хесус Медина (45+3) и Федор Чалов (57). У «Урала» мяч забил Рай Влут (51, с пенальти).

Первый матч противостояния завершился со счетом 1:1. По сумме двух встреч ЦСКА вышел в суперфинал Кубка России.

Позднее в среду состоится матч первого этапа финала пути регионов «Краснодар» — «Акрон» (Тольятти). Победитель этой встречи выйдет во второй этап финала пути регионов, где встретится с «Уралом».

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В суперфинале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.

Урал
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бизнес с Липницкой и богатая светская жизнь. Как живет красавица-фигуристка
Пьяную украинку нашли в номере русского хоккеиста. Громкий скандал в США
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь