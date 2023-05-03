ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе ЦСКА отличились Хесус Медина (45+3) и Федор Чалов (57). У «Урала» мяч забил Рай Влут (51, с пенальти).

Кубок России проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Российской премьер-лиги (путь РПЛ) были разделены на четыре группы, в которых они провели игры в два круга. Команды, занявшие первые два места в своих группах, вышли в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжили борьбу в плей-офф пути регионов. В пути регионов стартовали команды Первой и Второй лиг, а также любительские клубы. В суперфинале Кубка России встретятся победители пути РПЛ и пути регионов.