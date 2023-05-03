«Краснодар» обыграл «Акрон» и прошел во второй этап финала Кубка России

Основное время встречи в Краснодаре, на которой присутствовали 27125 зрителей, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.

На 84-й минуте матча на стадионе погас свет. Встреча была приостановлена менее чем на минуту.

Ранее «Акрон», выступающий в Первой лиге, в плей-офф пути регионов обыграл московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».