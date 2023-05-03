Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Нант
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Милан
Кремонезе
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Сассуоло
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Рома
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Интер
02
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Вильярреал
11
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Акрон
П 4:2
00
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Специя
32
Футбол. Зарубежный
19:00
Ювентус
Лечче
21
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Фиорентина
33
Футбол. Зарубежный
19:00
Сампдория
Торино
02
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
ЦСКА
12
Все события
22:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Акрон» и прошел во второй этап финала Кубка России

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Краснодар» в серии пенальти обыграл тольяттинский «Акрон» в матче первого этапа финала пути регионов Кубка России по футболу.

Краснодар
АкронКубок России: результаты и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Основное время встречи в Краснодаре, на которой присутствовали 27125 зрителей, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.

На 84-й минуте матча на стадионе погас свет. Встреча была приостановлена менее чем на минуту.

Ранее «Акрон», выступающий в Первой лиге, в плей-офф пути регионов обыграл московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Во втором этапе финала пути регионов краснодарцы сыграют против екатеринбургского «Урала», который ранее в среду уступил ЦСКА по сумме двух матчей в финале пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Сильнейший во втором этапе финала пути регионов сыграет в суперфинале с московской командой.

Краснодар
0:0
По пенальти: 4:2Основное время: 0:0 (0:0)
Акрон
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Бизнес с Липницкой и богатая светская жизнь. Как живет красавица-фигуристка
Пьяную украинку нашли в номере русского хоккеиста. Громкий скандал в США
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
27Лоськов поздравил Дзюбу с дублем, Изидор признался в любви к «Локомотиву». Главные фото разгрома «Химок»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь