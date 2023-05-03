«Краснодар» обыграл «Акрон» и прошел во второй этап финала Кубка России
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Краснодар» в серии пенальти обыграл тольяттинский «Акрон» в матче первого этапа финала пути регионов Кубка России по футболу.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Краснодар» в серии пенальти обыграл тольяттинский «Акрон» в матче первого этапа финала пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Краснодаре, на которой присутствовали 27125 зрителей, завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 4:2.
На 84-й минуте матча на стадионе погас свет. Встреча была приостановлена менее чем на минуту.
Ранее «Акрон», выступающий в Первой лиге, в плей-офф пути регионов обыграл московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».
Во втором этапе финала пути регионов краснодарцы сыграют против екатеринбургского «Урала», который ранее в среду уступил ЦСКА по сумме двух матчей в финале пути Российской премьер-лиги (РПЛ). Сильнейший во втором этапе финала пути регионов сыграет в суперфинале с московской командой.