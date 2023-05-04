Василий Уткин высказался об успехах «Акрона» в Кубке России

«Я думаю, это весьма познавательный путь. Во-первых, мы получили представление о новом тренере Евгении Калешине. Наверное, у него нет особенных шансов продолжить карьеру в более серьезном клубе, потому что вряд ли у него окажется возможность наладить отношения с футболистами более амбициозными. Но это же и прекрасно. Потому что такие команды как “Акрон” и такие тренеры как Калешин должны будоражить большие клубы. Они должны заставлять их играть на полную катушку, на полный серьёз.



“Акрон”, напомню, прошёлся катком по московским клубом, выбив их один за одним четыре штуки. И мне бы тоже хотелось, чтобы “Акрон” выиграл Кубок России. Но, мне кажется, гораздро больше смысла в том, что “Акрон” показал: можно [добиваться результата], оставаясь командой из Жигулёвска или Тольятти, без особенных звёзд, с футболистами, которые не прижились в клубах РПЛ. Это и есть та роль, которую “Акрон” должен был сыграть в Кубке. И хорошо, что это частная команда. Кто-то этих парней собрал, кто-то в них в конце-концов поверил. Как приятно, что такая команда навела шороху в высшем дивизионе российского футбола», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.