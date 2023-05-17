Матч «Краснодар» — «Урал» определит второго участника суперфинала Кубка России по футболу

Как сообщил ТАСС источник в «Краснодаре», в среду на одноименном стадионе, который вмещает 35 179 зрителей, по состоянию на вечер вторника было продано около 25 тыс. билетов. Собеседник агентства уточнил, что речь идет не только о проданных билетах на игру с «Уралом», но и о владельцах абонементов. В общей сложности на втором этапе финала «плей-офф пути регионов» Кубка России ожидается примерно 27 тысяч болельщиков, включая болельщиков гостевой команды.

«Краснодар» на групповом этапе «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)» занял первое место в группе с московским «Локомотивом», «Пари Нижний Новгород» и подмосковными «Химками». На первом этапе «плей-офф пути РПЛ» краснодарцы вышли на ЦСКА, которому уступили по сумме двух матчей (0:3 — на выезде, 1:0 — дома) и отправились в плей-офф «пути регионов». В нижней сетке плей-офф Кубка России команда сербского специалиста Владимира Ивича в одноматчевом формате прошла грозненский «Ахмат» (3:0), «Ростов» (1:1, 5:3 — по пенальти), самарские «Крылья Советов» (2:2, 3:0 — по пенальти) и тольяттинский «Акрон» (0:0, 4:2 — по пенальти). В случае победы «Краснодар» доведет число встреч с московскими армейцами в сезоне-2022/23 до пяти — помимо двух матчей в Кубке России они уже один раз встретились в РПЛ (победа ЦСКА в Москве со счетом 4:1), еще одна игра запланирована на 27 мая.

«Урал» завершил групповой этап «пути РПЛ», заняв первое место в группе с ЦСКА, московским «Торпедо» и «Сочи». Команда белорусского специалиста Виктора Гончаренко дошла до финала «плей-офф пути РПЛ», пройдя «Ростов» (1:1 — на выезде, 2:1 — дома) и московский «Спартак» (1:1 — на выезде, 2:1 — дома), где вновь встретилась с ЦСКА (1:1 — на выезде, 1:2 — дома) и отправилась во второй этап финала «плей-офф пути регионов». В случае победы в среду «Урал» встретится с армейцами в седьмой раз (в РПЛ были зафиксированы две победы москвичей, а из четырех матчей в Кубке России екатеринбуржцы выиграли один, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения).

В среду Владимир Ивич не сможет рассчитывать на четырех травмированных игроков — защитника Егора Сорокина, а также полузащитников Кевина Ленини, Никиту Кривцова и Кади Боржеса. Его коллега Виктор Гончаренко будет вынужден обходиться без дисквалифицированных вратаря Ильи Помазуна и защитника Сильвие Бегича, а также травмированных игрока обороны Егора Филипенко и трех полузащитников — Игоря Коновалова, Олега Шатова и Юрия Газинского.

«Краснодар» и «Урал» за всю историю провели 25 матчей, 20 из которых пришлись на РПЛ, четыре — на второй по силе дивизион российского футбола и один — на Кубок России. Предыдущий раз пути команд в этом турнире пересеклись в 2017 году, тогда сильнее были екатеринбуржцы (3:3, 4:3 — по пенальти). В Футбольной национальной лиге у команд зафиксирован паритет — по одной победе при двух ничьих, в Российской премьер-лиге перевес краснодарцев внушителен — 11 побед против трех у соперника при шести ничьих.

«Краснодар» в роли фаворита

По мнению бывшего главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука, у его бывшей команды большие шансы на выход в суперфинал Кубка России. «Перспективы весьма положительные, поскольку “Краснодар” обладает хорошими, квалифицированными футболистами, — сказал Сторожук. — То, что команда играет дома, учитывая логистику, также поможет. Уверен, что придет полный стадион — то, как болельщики умеют гнать команду вперед, я ощутил на себе», — отметил специалист, который руководил командой с марта 2022 года по январь 2023 года.

«Уверен, что “Краснодар” нащупает свою игру, “Урал” будет играть вторым номером. Но я бы не стал критично высказываться о том, что у соперника что-то не получалось в весенней части сезона. Все равно это очень организованная команда с точки зрения обороны, которая будет использовать свои шансы как в быстрых атаках, так и со стандартов», — подчеркнул собеседник агентства.

Футбол Кубок России 2022/2023 Финал Пути регионов. Этап 2, 17.05.2023, 19:30 Краснодар - Урал -

«Думаю, что дисквалификация ключевых игроков, лидеров “Урала” Ильи Помазуна и Сильвие Бегича станет потерей для этой команды. Помазун в ключевых моментах проявлял себя как лидер. Благодаря ему “Урал” вытаскивал некоторые игры», — добавил Сторожук.

В оценке важности роли вратаря «Урала» с ним с согласен бывший главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов. «Дисквалификация Ильи Помазуна — это потеря. Он олицетворял оборону, уверенно действовал в рамке и на выходах. Это вратарь очень хорошего уровня», — сказал собеседник агентства.