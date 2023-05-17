«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Кайо (8-я минута) и Джон Кордоба (59). У «Урала» забил Эрик Бикфалви (22). На 91-й минуте с поля был удален защитник гостей Лео Гогличидзе, получивший вторую желтую карточку.

«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, в котором поспорит за главный трофей с победителем пути РПЛ московским ЦСКА. Игра пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».