«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче второго этапа финала пути регионов Кубка России.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче второго этапа финала пути регионов Кубка России.
Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Кайо (8-я минута) и Джон Кордоба (59). У «Урала» забил Эрик Бикфалви (22). На 91-й минуте с поля был удален защитник гостей Лео Гогличидзе, получивший вторую желтую карточку.
«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, в котором поспорит за главный трофей с победителем пути РПЛ московским ЦСКА. Игра пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».
«Краснодар» во второй раз в истории вышел в финал Кубка России. В сезоне-2013/14 «быки» уступили в решающей встречи турнира «Ростову». ЦСКА является семикратным победителем Кубка России. Еще четыре раза армейцы уступали в финальном матче Кубка.