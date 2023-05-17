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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче второго этапа финала пути регионов Кубка России.

Краснодар
Урал
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 2:1. В составе победителей отличились Кайо (8-я минута) и Джон Кордоба (59). У «Урала» забил Эрик Бикфалви (22). На 91-й минуте с поля был удален защитник гостей Лео Гогличидзе, получивший вторую желтую карточку.

«Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, в котором поспорит за главный трофей с победителем пути РПЛ московским ЦСКА. Игра пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«Краснодар» во второй раз в истории вышел в финал Кубка России. В сезоне-2013/14 «быки» уступили в решающей встречи турнира «Ростову». ЦСКА является семикратным победителем Кубка России. Еще четыре раза армейцы уступали в финальном матче Кубка.

Краснодар
2:1
Первый тайм: 1:1
Урал
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