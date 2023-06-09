И для Федотова, и для «быков» этот трофей может стать первым. ЦСКА — фаворит Кубка. Сафонов или Агкацев — главный вопрос

Последний на сегодня Кубок ЦСКА — это была симфония Чайковского

Кажется, это было в другой жизни. Хотя на самом деле — всего десять лет назад. Всего? Или целых?

Футбол Кубок России 2022/2023 Суперфинал, 11.06.2023, 17:00 Краснодар - ЦСКА -

1 июня 2013-го, Грозный, недавно открывшаяся «Ахмат Арена». 30 500 зрителей. Финал Кубка России, ЦСКА — «Анжи». Боже, какой это был ЦСКА! И какой «Анжи»!

По красно-синюю сторону, управляемую Леонидом Слуцким, на острие вышел Муса, а под ним тройка Дзагоев, Вагнер и Хонда. По махачкалинскую («Анжи» обыграл в полуфинале «Зенит» с Халком, Витселем и Ко), во главе с Гусом Хиддинком, впереди был Это’О, которого подпирали Жирков, Буссуфа и Виллиан. В опорной зоне у ЦСКА играли Эльм и Вернблум, у «Анжи» — Диарра и Жусилей. Какие имена! Какой уровень! И ведь все это нам, привыкшим и чуть-чуть заевшимся, уже казалось нормой. Из Москвы на такую игру не мог не прилететь Фабио Капелло, которому через несколько дней предстояло рулить сборной России в важнейшем отборочном матче ЧМ-2014 с Португалией…

Сейчас одно только перечисление звучит великой музыкой, почти симфонией Чайковского. И футбол был этим именам под стать — несмотря на жару. Матч в Грозном зачем-то поставили на 13.30 — из-за того, что тем же вечером «Анжи» должен был уже дома, в Махачкале, открывать «Анжи Арену». Право, организация дела в российском футболе всегда попахивала абсурдом, даже в самые золотые времена.

Что уж говорить о нынешних, когда первые два стыковых матча за право играть в РПЛ проводятся на синтетике: один — в не заполненном до конца трехтысячном крытом манеже, второй — в детско-юношеской академии другого клуба; зрителей — кот наплакал, и это — допущенные к стыкам команды первой лиги, а опередившую их в таблице «Аланию» к ним не допустили вовсе. Это вам не «Шеффилд Уэнсдей» в плей-офф третьего по счету английского дивизиона на огромном заполненном «Хиллсборо», которое после нереального отыгрыша с 0:4 высыпает на поле. Это — другой вид спорта.

Впрочем, вернемся на десять лет назад. Почему я заговорил вдруг о том финале ЦСКА — «Анжи»? Да потому что это была последняя на сегодня кубковая победа армейцев, которые в том сезоне-2012/13 сделали золотой дубль. Игорь Акинфеев, признанный лучшим игроком матча, трижды в основное время вытащил нереальные мячи от Самюэля Это’О, Ахмед Муса и Лассана Диарра обменялись голами, затем ЦСКА полчаса отбивался по жаре в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума, а в серии пенальти суперклуб Сулеймана Керимова промахнулся на раз больше. Акинфеев (подняв тогда руку, а не ногу) вытащил удар по центру бывшего одноклубника Юрия Жиркова, Владимир Габулов — 11-метровый от Мусы, а Жусилей запустил мяч выше ворот. Этот промах и стал решающим.

С тех пор в составе армейцев сохранились Акинфеев, Кирилл Набабкин и Георгий Щенников — все тогда были в основе. После этого ЦСКА выиграл еще два золота, последнее — в 2016-м. Кубков не было уже десять лет, высших наград чемпионата — семь. А нынешний главный тренер армейцев Владимир Федотов, меньше недели назад став первым тренером в истории чемпионатов России, завоевавшим две серебряные медали подряд с разными клубами, при этом трофеев пока не выигрывал никогда. В 2013-м, когда ЦСКА Слуцкого рубился с «Анжи» Хиддинка, он только начинал тренерскую карьеру в материально хромавшем на обе ноги новокузнецком «Металлурге-Кузбасс»…

Футболисты «Краснодара» в 2014 году | Источник: Спорт-Экспресс

Как «Краснодар» в Каспийске упустил свой единственный шанс на трофей

Если у ЦСКА самый голодный человек до трофеев — его главный тренер, то у его соперника по суперфиналу FONBET Кубка России-2022/23 «Краснодара» — сам клуб. «Быки» за 15 лет существования много чего добились с точки зрения отдельных результатов и эстетики игры, но кубков над головой их капитан, кто бы им ни был, не поднимал еще никогда. А ближе всего к этому клуб Сергея Галицкого был через год после матча ЦСКА — «Анжи», когда уже в другом кавказском городе, Каспийске, на той самой «Анжи Арене», из-за открытия которой финал в Грозном был перенесен на середину дня, «Краснодар» в решающем матче следующего Кубка встретился с «Ростовом».

Громкость имен игроков тех команд в июне 2014-го была несопоставима с июнем 2013-го. Просто оцените скромный список четырех россиян, игравших с первых минут у «Краснодара» Олега Кононова: вратарь Синицын, защитник Виталий Калешин (брат Евгения, нынешнего главного тренера «Акрона»), полузащитники Газинский и Шипицын. Только Юрию Газинскому предстояло стать четвертьфиналистом ЧМ-2018 и автором первого гола мирового первенства, но и он — не из первостатейных звезд. Калешин был чемпионом России у Курбана Бердыева в «Рубине», однако тоже в роли рабочей лошадки. Синицын и Шипицын, при всем уважении, вовсе середняки. На общем фоне выделялись капитан Андреас Гранквист, хавбеки Маурисиу Перейра и Жоаузинью, форвард Ари. А у соперников, команды Миодрага Божовича, — Артем Дзюба с Джано Ананидзе.

Ничья в Грозном была насыщена моментами и яркой игрой, ничья в Каспийске — осторожна и малособытийна. Галицкий, известный поборник красивого футбола, потом скажет, что результат ценой такой игры его не интересует. Но тогда и результата не случилось — «Ростов» выиграл в серии пенальти. Неудачи постигли Сигурдссона и Газинского.

Из того «Краснодара» в команде сохранился только Сергей Петров, тогда проведший весь матч на скамейке запасных. Это уже совсем другая команда. Она долго, девять лет, ждала нового шанса, когда до трофея останется только один матч.

«Быки» снискали репутацию эстетов, которые оказываются не готовы к самым серьезным дням, когда нужно вцепиться в игру зубами во что бы то ни стало — и выиграть. В последние пару лет, правда, эстетическая составляющая поугасла, но при таком количестве уходов ключевых легионеров и тренерских перестановок это и естественно. С весны 2021-го «Краснодар» возглавляли Мурад Мусаев, Виктор Гончаренко, Даниэль Фарке, Александр Сторожук, теперь Владимир Ивич. Ранее Кононов работал три года, Игорь Шалимов — два, Мурад Мусаев — три, причем все они — в одном игровом направлении. Отсюда у команды был узнаваемый стиль. Далее же началась чехарда достаточно разностильных специалистов. Знаю, что Ивич рассматривался одновременно с Фарке, то есть был на радарах у руководства «быков» еще за изрядное время до того, как возглавил команду, — но в любом случае для построения своего «Краснодара» ему требуется время. Замечу при этом, что старые болезни остаются при команде: ведя в Москве у «Локомотива» и «Спартака», «быки» в итоге проигрывали — 2:3 и 3:4 соответственно. А суперфинал Кубка состоится именно в столице.

В чемпионате других матчей в Москве у «Краснодара» при Ивиче не было, в Кубке — 0:3 от ЦСКА в четвертьфинале Пути РПЛ. То была первая игра нового тренера, и команда Федотова тогда выиграла в одну калитку. Более того, это был еще довольно удачный для «быков» счет — при том колоссальном перевесе, которым владели красно-синие. В ответном матче Эдуард Сперцян со штрафного забил единственный мяч, но глобально это ни на что повлиять не могло. Зафиксируем для себя фамилии авторов армейских голов — Мойзес, Чалов и Заболотный. А ну как и сейчас повторят тот успех?

В данный момент ЦСКА выглядит фаворитом. И из-за мощного перформанса в 30-м туре, когда разгромил «Ростов» с 4:0 к 33-й минуте и сверхуверенно взял серебро, и из-за неуверенной игры «Краснодара» в Москве, и из-за собственных прекрасных весенних выступлений в столице против иногородних команд. В чемпионате вообще сто процентов побед — 4:0 с «Крыльями Советов», 1:0 с «Зенитом», 3:0 с «Химками» (ну, тут иногородность условная), 2:1 с «Оренбургом», 4:1 с «Ростовом». В Кубке — 3:0 с «Краснодаром», 1:0 с «Крыльями» и только с «Уралом» — 1:1.

Матвей Сафонов | Источник: Спорт-Экспресс

Сафонов или Агкацев — главный вопрос

Плюс главный вопрос, который не может не мучить Ивича и тренера вратарей «быков» Христоса Келпекиса. Кто в воротах? Дилемма на самом деле сложнейшая.

Основной (но уже давно теоретически, поскольку сборная в официальных турнирах больше года не играет) вратарь национальной команды России Матвей Сафонов привез неудавшимся «финтом Зидана» гол в последнем туре с «Ахматом» при 1:0 в пользу «быков», из-за чего те опустились с пятого на шестое место.

До того его дублер Станислав Агкацев безупречно и «насухо» отыграл два матча подряд с сильными соперниками — 0:0 с ЦСКА и 3:0 с «Ростовом». Причем с армейцами был признан лучшим игроком матча.

С другой стороны, ранее Сафонов именно в кубковых матчах вытащил «Краснодар» в серии пенальти с «Акроном» (два сейва) в финал Пути регионов, где он же был в воротах, когда обыграли «Урал». То есть кубковый вратарь в решающих стадиях плей-офф — именно он.

У Матвея — большие проблемы в личной жизни: кто читал заявления его бывшей жены, тот знает, кто не читал — найдете, передатчиком подобных вещей я не буду. Но то, что они могут отражаться на моральном состоянии вратаря, по его ошибкам невозможно не задуматься.

С другой стороны, у Сафонова неизмеримо больше опыта. Он играл (и даже одерживал сухую победу над Финляндией) в финальной стадии Евро-2020. Да, ошибался там же с Данией, зато феерил в решающем отборочном матче ЧМ-2022 с Хорватией, став единственным нашим игроком на поле в Сплите, который заслуживал поездки в Катар.

Но то было раньше. А здесь и сейчас лучше и стабильнее Агкацев. Ко всему прочему, ходят слухи, что его очень хотят видеть в «Ростове», и невыход на финал Кубка наверняка на позицию вратаря в отношении подобного трансфера может повлиять. Ну, а если в запасе останется Сафонов — уж он-то наверняка захочет уйти!

Что сейчас происходит из-за всей этой ситуации внутри команды и в мыслях тренерского штаба, боюсь даже представить. Если главный тренер исходит из страха за свое место, что бывает в этой профессии часто, то беспроигрышный вариант — поставить Сафонова. Он опытнее, он первый номер даже в сборной, и, даже если ошибется, проиграть с ним — это совсем другое, чем если ошибку допустит Агкацев. Тогда это можно будет расценить как неоправдавшийся риск.

Если же тренер исходит не из страха, а из убежденности — по тренировкам и играм — в том, что сегодня Агкацев сильнее, то он не должен идти против собственных впечатлений. Со стороны, не видя тренировочного процесса и не зная внутреннего состояния обоих в последние дни, судить об этом невозможно. Иногда на предматчевой тренировке человек летает, а к игре — сгорает. И наоборот.

Эдуард Сперцян | Источник: Спорт-Экспресс

Разумеется, очень многое в игре «Краснодара» будет зависеть от двух ключевых фигур в полузащите и атаке — Эдуарда Сперцяна и Джона Кордобы. Но если в том, что они сыграют на своем привычном уровне, уверенность есть, то насчет Сафонова она в данный момент отсутствует. Кстати, у Сперцяна еще одна мотивация — отъезд в Европу, который наверняка и в его собственных глазах, и в глазах руководства клуба станет гораздо более реальным, если «Краснодар» возьмет первый трофей в своей истории.

ЦСКА — фаворит. Но Кубок преподносил и будет преподносить большие сюрпризы — на то он и Кубок. Главное, чтобы игра получилась огненной и с непредсказуемыми поворотами сюжета.

Год назад в решающем матче в «Лужниках» встретились две сколь именитые, столь и голодные до титулов в последнее время команды — «Спартак» и «Динамо». Сейчас ситуация схожая. Ни ЦСКА (а тем более лично Федотов), ни «Краснодар» не подходят, не могут подходить к суперфиналу в роли сытых котов.

И это должно быть круто.